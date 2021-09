Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: les experts sanitaires favorables à une 3e dose pour certains -

Le comité consultatif de l'Agence américaine du médicament (FDA) composé des chercheurs, épidémiologistes et spécialistes des maladies infectieuses américains s'est prononcé vendredi en faveur de l'administration d'une 3e dose du vaccin Pfizer à tous les Américains de plus de 65 ans ou à risque, six mois après la deuxième dose.

Ils estiment que le personnel soignant doit être inclus dans ces personnes "à haut risque".

Mais le panel a aussi fait part de ses inquiétudes quant aux possibles effets secondaires qu'engendrerait une dose additionnelle du vaccin si elle était administrée à l'ensemble de la population, surtout chez les plus jeunes, un revers pour le président Biden qui voulait lancer une campagne de rappel.

- France: 50 millions de primo-vaccinés -

Le cap des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint en France, a annoncé vendredi le président Emmanuel Macron.

Ce seuil a été atteint avec 17 jours de retard sur l'objectif de fin août qu'avait fixé le gouvernement. Mais il représente, pour l'exécutif, une victoire puisque près de trois quarts de la population est désormais au moins primo-vaccinée.

- Inde: 22 millions de vaccinations en un jour -

L'Inde a réalisé vendredi 22 millions de vaccinations contre le Covid-19, un chiffre record atteint dans le cadre d'une campagne intensive organisée pour l'anniversaire du Premier ministre Narendra Modi.

Les autorités ont mis en place des centres de vaccination dans les stades, les galeries marchandes, les cliniques et autres sites afin d'accélérer une campagne de vaccination qui traîne en longueur, alors que le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes d'ici la fin de l'année.

- 11 septembre: procès suspendu à Guantanamo -

Le procès du cerveau présumé du 11-Septembre, Khalid Sheikh Mohammed, et de quatre autres accusés a été suspendu vendredi en raison d'une alerte au Covid au sein du tribunal militaire de la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba.

Selon un responsable du tribunal, le juge présidant le procès a décidé de suspendre les audiences préliminaires après avoir été informé d'un cas confirmé de Covid parmi les journalistes ayant couvert les audiences la semaine dernière.

- Retour des défilés à Londres... -

Après plusieurs éditions reléguées essentiellement en ligne par la pandémie, les défilés ont repris à Londres vendredi pour une Fashion Week porteuse d'espoirs pour l'industrie de la mode, après la levée de la plupart des restrictions anti-coronavirus.

- ... et du philharmonique à New York -

Après 556 jours de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, l'orchestre philharmonique de New York retrouve vendredi une scène classique pour sa saison 2021-22, un "retour à la maison" qui soulage ses musiciens.

"En tant que musicien, je le vis presque comme une renaissance", a confié à l'AFP le principal trompettiste de l'orchestre, Chris Martin, lors d'une répétition générale.

- Plus de 4,66 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4,66 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (669.937), devant le Brésil (589.573), l'Inde (444.248), le Mexique (270.348) et le Pérou (198.891), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

