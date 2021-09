Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 60 millions d'Américains autorisés à recevoir une 3ème dose de vaccin -

Quelque 60 millions d'Américains sont désormais éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer six mois après leur deuxième injection, s'est félicité vendredi Joe Biden, au terme d'un marathon réglementaire ayant mis en lumière les divisions de la communauté scientifique sur la question.

Les autorités sanitaires américaines ont finalement recommandé cette dose de rappel pour trois catégories de population: les personnes de 65 ans et plus, celles d'entre 18 et 64 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie (diabète, obésité...), ainsi que celles qui sont très exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail ou de leur lieu de vie.

- L'OMS ouvre la voie d'un 3e traitement -

L'Organisation mondiale de la Santé a officiellement recommandé un troisième traitement contre le Covid-19, les anticorps de synthèse de Regeneron, mais seulement dans certains cas bien précis.

Conçu par la société de biotechnologies Regeneron et commercialisé par le laboratoire Roche sous le nom de Ronapreve, ce traitement au coût élevé combine deux anticorps fabriqués en laboratoire, le casirivimab et l'imdevimab. Injectés en intraveineuse, ils sont censés épauler le système immunitaire pour neutraliser le coronavirus.

- Russie: nouveau record de décès quotidiens -

La Russie, pays le plus endeuillé d'Europe, a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19, dans un contexte de vaccination poussive.

Selon le bilan fourni par le centre de crise du gouvernement russe, 828 personnes sont mortes du nouveau coronavirus ces 24 dernières heures.

- Un niveau de décès "jamais atteint" en Guyane -

"Jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation" depuis le début de l'épidémie, a alerté le bulletin épidémiologique de Santé publique France.

Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a alerté l'ARS, un niveau de décès et d'hospitalisation qui dépasse celui vécu au pic de la première vague.

- La Norvège revient à la normale -

La Norvège va lever samedi quasiment toutes les restrictions mises en place en mars 2020 pour lutter contre l'épidémie, a annoncé le gouvernement à la faveur de l'avancée de la vaccination.

"Il s'est écoulé 561 jours depuis que nous avons introduit les mesures les plus sévères jamais adoptées en temps de paix (...) Le moment est venu de retourner à une vie normale", a déclaré la Première ministre Erna Solberg.

- Cuba: réouverture des bars et restaurants -

Les bars et restaurants, fermés depuis janvier, rouvrent progressivement à partir de vendredi dans huit des 15 provinces cubaines, dont La Havane.

- La Tunisie lève le couvre-feu nocturne -

Le président tunisien Kais Saied a décidé de lever le couvre-feu nocturne en vigueur presque sans discontinuer depuis mars 2020 pour limiter la propagation de l'épidémie, tout en imposant le certificat vaccinal pour la participation aux événements publics ou privés.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 4.725.638 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (684.357), devant le Brésil (592.964), l'Inde (446.368), le Mexique (274.139) et la Russie (202.273).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-fm-acm/cds/lpt