Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Boost d'anticorps avec une 3e dose Pfizer, après deux doses de Coronavac (étude)

Une troisième injection du vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech après deux injections du vaccin chinois Coronavac multiplie par 20 le niveau d'anticorps contre le Covid-19, selon les résultats préliminaires d'une étude réalisée en Uruguay où 24% de la population ont eu accès à ce schéma vaccinal.

- 60 millions d'Américains autorisés à recevoir une 3e dose de vaccin

Quelque 60 millions d'Américains sont désormais éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer six mois après leur deuxième injection, s'est félicité vendredi Joe Biden, au terme d'un marathon réglementaire ayant mis en lumière les divisions de la communauté scientifique sur la question.

Les autorités sanitaires américaines ont finalement recommandé cette dose de rappel pour trois catégories de population: les personnes de 65 ans et plus, celles d'entre 18 et 64 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie (diabète, obésité...), ainsi que celles qui sont très exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail ou de leur lieu de vie.

- L'OMS ouvre la voie d'un 3e traitement

L'Organisation mondiale de la Santé a officiellement recommandé un troisième traitement contre le Covid-19, les anticorps de synthèse de Regeneron, mais seulement dans certains cas bien précis.

Conçu par la société de biotechnologies Regeneron et commercialisé par le laboratoire Roche sous le nom de Ronapreve, ce traitement au coût élevé combine deux anticorps fabriqués en laboratoire, le casirivimab et l'imdevimab. Injectés en intraveineuse, ils sont censés épauler le système immunitaire pour neutraliser le coronavirus.

- Un fils de Bolsonaro positif au Covid-19

Le député Eduardo Bolsonaro, fils du président brésilien Jair Bolsonaro, a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19, le troisième cas de contamination de la délégation brésilienne à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

"Je me sens bien et j'ai commencé un traitement", a écrit sur Twitter le parlementaire de 37 ans, qui a remis en cause l'exigence du pass sanitaire entré en vigueur récemment dans certaines villes du Brésil, comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo.

- Russie: nouveau record de décès quotidiens

La Russie, pays le plus endeuillé d'Europe, a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19, dans un contexte de vaccination poussive.

Selon le bilan fourni par le centre de crise du gouvernement russe, 828 personnes sont mortes du nouveau coronavirus ces 24 dernières heures.

- Brésil: la première dame critiquée pour s'être fait vacciner aux Etats-Unis

Michelle Bolsonaro, l'épouse du président brésilien Jair Bolsonaro, s'est fait administrer un vaccin anti-Covid cette semaine à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, et a été accusée de saper ainsi la crédibilité de la campagne de vaccination au Brésil.

- Plus de 4,7 millions de morts

La pandémie provoquée par le coronavirus a fait au moins 4.725.638 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (684.357), devant le Brésil (593.663), l'Inde (446.368), le Mexique (274.139) et la Russie (202.273).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

