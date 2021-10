Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Merck va demander le feu vert pour une pilule anti-Covid -

Le laboratoire américain Merck prévoit de demander sous peu à l'agence des médicaments aux Etats-Unis son feu vert pour la commercialisation d'une pilule qui, selon un essai clinique, réduit par deux les risques d'hospitalisation et de décès des patients atteints du Covid-19.

S'il est autorisé, ce médicament à prendre par voie orale serait le premier produit de ce type à être mis sur le marché pour traiter le Covid-19, ce qui, après les vaccins, représenterait une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie.

- Flambée de Covid en Syrie -

Le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces dernières semaines dans le nord de la Syrie et atteint des niveaux critiques, ont déclaré des responsables.

Dans certaines des zones les plus touchées par le conflit qui a éclaté en 2011, les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, et les fournitures médicales de base et doses de vaccin manquent.

- 4e record consécutif de morts en Russie -

Pour le quatrième jour d'affilée, la Russie a enregistré un record de décès quotidiens avec 887 morts liées au virus lors des dernières 24 heures, contre 867 la veille, selon le gouvernement.

Par ailleurs, 24.522 nouvelles infections ont été recensées. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 22 juillet.

- Le pass sanitaire à nouveau en vigueur à Rio -

La Cour suprême du Brésil a rétabli l'exigence du pass sanitaire pour entrer dans certains lieux publics et touristiques à Rio de Janeiro, un sésame à nouveau en vigueur vendredi, après avoir été suspendu mercredi par un juge.

- Les Belges masqués au sud, pas au nord -

L'obligation du port du masque tombe à partir de vendredi dans les commerces, cafés et restaurants en Flandre, dans le nord néerlandophone de la Belgique, mais elle est maintenue dans les deux autres régions, en Wallonie (sud francophone) et à Bruxelles.

- Assouplissement des restrictions au Sri Lanka -

Le Sri Lanka a en partie levé les mesures de confinement instaurées pendant près de six semaines pour contenir une féroce vague de Covid-19, maintenant toutefois un couvre-feu nocturne et l'interdiction des grands rassemblements.

- Levée du couvre-feu à la Réunion -

La situation sanitaire s'étant améliorée sur l'île française de la Réunion, le couvre-feu sera levé et les discothèques rouvertes à compter de lundi.

- L'île Maurice rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux -

L'île Maurice a rouvert complètement ses frontières aux voyageurs internationaux, espérant relancer son secteur vital du tourisme durement touché par des mois d'isolement en raison de la pandémie.

- La Finlande va commencer à vacciner ses visons -

Les éleveurs de visons de Finlande vont commencer à vacciner tous les animaux du pays contre le Covid-19 après que les autorités locales ont donné une autorisation temporaire pour un vaccin expérimental, a annoncé l'autorité alimentaire finlandaise.

- Plus de 4,77 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.780.108 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 697.695 décès, suivis par le Brésil (596.749), l'Inde (448.339), le Mexique (277.505) et la Russie (208.142).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-fm-acm/mw/fjb