Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: plus de 1.000 morts en 24h -

La Russie a dépassé samedi la barre symbolique du millier de décès quotidiens dus au Covid-19, signe d'une épidémie en pleine explosion sur fond de vaccination poussive de la population et de mesures de restriction très limitées.

Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1.002 décès et de 33.208 nouvelles contaminations, des records pour le troisième jour consécutif. La Russie est le pays le plus durement touché en Europe par le coronavirus.

- Marathon de New York: des milliers de coureurs étrangers interdits d'entrée -

Des milliers de coureurs étrangers, dont les ressortissants européens, britanniques, indiens et chinois, ne pourront pas participer au mythique marathon de New York le 7 novembre, veille de la réouverture des frontières des Etats-Unis fermées depuis un an et demi en raison de la pandémie.

C'est un discret communiqué des organisateurs de la course, NYRR, publié vendredi soir, qui a reconnu que l'annonce ce même vendredi par la Maison Blanche de la réouverture des frontières le 8 novembre empêcherait de facto à des milliers d'étrangers de courir dans les rues de New York le 7 novembre.

- Manifestations contre les mesures anti-Covid en Suisse... -

Des milliers de manifestants ont défilé une nouvelle fois samedi sans heurts dans plusieurs villes suisses pour protester contre les mesures anti-Covid mais Berne, la capitale, a accueilli une contre-manifestation.

Le principal défilé a rassemblé quelque 3.000 personnes à Rapperswil-Jona dans le canton de Saint-Gall, à l'est de la Suisse rapporte l'agence ATS-Keystone, citant les chiffres de la police.

- ... et en France -

Plus de 40.000 manifestants (40.610) contre le pass sanitaire ont été recensés samedi par le ministère français de l'Intérieur, qui a comptabilisé 171 actions pour le quatorzième samedi consécutif de mobilisation.

Samedi dernier, ils était environ 45.000 manifestants dans tout le pays, selon les autorités, et plus de 67.000 selon le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie par la suite son propre décompte.

- Insécurité alimentaire au Guatemala -

Une majorité d'habitants qui ont faim, des enfants qui en meurent: les catastrophes climatiques et la pandémie de Covid-19 ont plongé le Guatemala dans l'une des pires situations d'insécurité alimentaire jamais connues, s'est alarmé samedi le Défenseur local des droits de l'homme.

- Brevets sur les vaccins: pas de consensus, nouvelles consultations -

Aucun consensus n'a pu être trouvé sur l'épineux dossier de la levée temporaire des brevets protégeant les vaccins anti-Covid, a seulement sept semaines d'une réunion ministérielle de l'OMC, a indiqué l'organisation dans un communiqué vendredi soir.

Cette question est jugée cruciale pour augmenter la production et combattre l'inégalité vaccinale par les uns, mais considérée comme un risque pour le modèle économique de l'industrie pharmaceutique par les autres.

- Plus de 4,87 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.878.719 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 724.153 morts, suivis par le Brésil (603.152), l'Inde (451.814), le Mexique (283.574) et la Russie (221.313).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-am/ybl