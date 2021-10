Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Confinement en Lettonie -

Le Premier ministre letton Krisjanis Karins a annoncé lundi un confinement de près d'un mois dû à la résurgence de la pandémie dans son pays et du faible taux de vaccination.

"Je m'excuse auprès de ceux qui se sont déjà fait vacciner, mais les restrictions s'appliqueront à tout le monde", a insisté M. Karins devant la presse après une réunion de son gouvernement ayant duré dix heures. "Il y a encore trop de gens non vaccinés qui attrapent le Covid et meurent à l'hôpital", a-t-il justifié.

Le confinement doit commencer jeudi et s'étendre jusqu'au 15 novembre, avec un couvre-feu de 20 heures à 5 heures, la fermeture des cafés, cinémas, théâtres et salles de concert et les restaurants ne pourront offrir que des plats à emporter.

- Canada: demande de Pfizer pour les 5-11 ans -

L'alliance Pfizer/BioNTech a soumis lundi une demande d'autorisation à Santé Canada pour l'utilisation de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans, ont indiqué les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement canadien.

La même demande avait été faite plus tôt ce mois-ci aux Etats-Unis.

La vaccination des enfants suscite des questions à travers le monde. De nombreux pays vaccinent les adolescents à partir de 12 ans, mais très peu le font en dessous de cet âge. Ces derniers mois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a martelé que l'urgence était de vacciner la population des pays pauvres avant les enfants et adolescents des pays riches.

- Pass sanitaire à Saint-Pétersbourg -

La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, a annoncé lundi la mise en place progressive des pass sanitaires face à la hausse des nouvelles contaminations au coronavirus, l'épidémie étant en pleine explosion dans le pays sur fond de vaccination poussive et de restrictions limitées.

La Russie a enregistré lundi un record de contaminations au coronavirus ces dernières 24 heures pour le cinquième jour consécutif. Selon le décompte officiel du gouvernement, 34.325 contaminations ont été recensées en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie, et 998 morts.

- Liberté d'expression entravée selon Amnesty -

De nombreux gouvernements à travers le monde ont profité de la pandémie de coronavirus pour mettre en place des entraves "sans précédent" à la liberté d'expression et faire taire les critiques, a dénoncé Amnesty International dans un rapport publié mardi.

Combinées à une vague de désinformations, ces mesures répressives ont souvent empêché les populations d'avoir accès à des informations exactes sur le virus, pourtant indispensables pour leur permettre d'y faire face dès l'émergence de la pandémie début 2020, a souligné l'organisation de défense des droits humains.

- NBA: 96% des joueurs sont vaccinés -

Quelque 96% des joueurs de NBA sont désormais vaccinés contre le Covid-19, a déclaré lundi le patron de la ligue Adam Silver.

La débat autour de la vaccination avait entraîné un conflit entre la ligue et certains joueurs en marge de la reprise de la NBA, allant jusqu'à la mise à l'écart de la star de Brooklyn Kyrie Irving en raison de son refus de se faire vacciner.

- 4,89 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.895.733 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 726.149 morts, suivis par le Brésil (603.465), l'Inde (452.290), le Mexique (284.381) et la Russie (224.310).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.