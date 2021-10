Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Maroc lance un pass vaccinal malgré des protestations

Le Maroc a lancé jeudi un pass vaccinal anti-Covid, le premier dans un pays du Maghreb mais dont le caractère obligatoire pour avoir accès aux espaces publics a soulevé des protestations sur les réseaux sociaux.

- La Nouvelle-Zélande vise 90% de vaccinés pour mettre fin aux confinements -

La Nouvelle-Zélande a fixé un objectif de vaccination de 90 % vendredi pour mettre fin aux confinements, tandis que la Première ministre Jacinda Ardern a dévoilé un plan d'ouverture malgré l'emprise tenace du variant Delta.

"Nous avons examiné toutes les preuves, parlé à des experts, étudié la modélisation de notre situation et fixé un objectif de 90% de vaccination complète pour chaque DHB (district sanitaire) de Nouvelle-Zélande", a déclaré vendredi Mme Ardern à la presse.

- Covid: l'Amérique Latine et les Caraïbes seront affectés pendant de "nombreuses années" (FMI)

Les effets négatifs de la pandémie dans les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes en termes de croissance, d'emploi et de capital humain, pourraient "prendre de nombreuses années avant de s'inverser", a prévenu jeudi le directeur régional du FMI.

"La croissance pour la majeure partie de la région ne revient pas à la trajectoire que nous avions envisagée avant la pandémie", a noté Nigel Chalk, à l'occasion de la publication du rapport sur les perspectives régionales du Fonds monétaire international.

Il a évoqué la possibilité que cela prenne plus de cinq ans avant que la croissance du Produit intérieur brut ne revienne au rythme d'avant la crise.

- L'Inde a administré un millard de doses de vaccin -

L'Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre le Covid-19, six mois après une flambée dévastatrice des cas qui avait fait craindre l'effondrement de son système de santé.

Selon le gouvernement, environ trois quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d'habitants ont reçu une injection, et environ 30% sont complètement vaccinés.

Officiellement, l'Inde totalise environ 452.000 décès, mais ce chiffre est considéré comme largement sous-estimé.

- Dizaines de milliers de soignants morts du Covid -

Entre 80.000 et 180.000 professionnels de la santé sont morts du Covid entre janvier 2020 et mai de cette année, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé publiée jeudi.

- Pfizer: 3ème dose efficace à 95,6% -

Une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques, selon une étude des deux laboratoires publiée jeudi.

- Arrêt de travail pendant onze jours à Moscou -

La mairie de Moscou a ordonné jeudi la fermeture du 28 octobre au 7 novembre des entreprises et organisations non essentielles afin d'endiguer sa flambée la plus meurtrière de l'épidémie.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.919.295 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 733.033 morts, suivis par le Brésil (604.679), l'Inde (452.811), le Mexique (285.347) et la Russie (227.389).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burx/cn/ob