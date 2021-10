Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les Etats-Unis autorisent le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans -

Les Etats-Unis ont autorisé vendredi le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les 5 à 11 ans, ouvrant la voie au lancement imminent d'une nouvelle grande étape de la campagne d'immunisation, qui concerne 28 millions d'enfants dans le pays.

Cette autorisation en urgence de l'Agence américaine des médicaments (FDA) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d'essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d'enfants.

- Bogota impose le pass sanitaire -

La capitale colombienne Bogota va imposer le pass sanitaire obligatoire pour les évènements publics rassemblant une grande foule, a annoncé vendredi la maire de la ville, Claudia Lopez.

A partir de mi-novembre, les concerts, les événements sportifs, les cinémas, les théâtres et autres grands rassemblements reprendront comme avant la pandémie, a-t-elle annoncé.

Les habitants devront cependant présenter un certificat de vaccination certifiant d'au moins une dose pour prendre part à ces évènements.

- ... et la Colombie lance la vaccination des 3-11 ans -

Les enfants de 3 à 11 ans en Colombie pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir de dimanche avec le vaccin chinois Sinovac, a annoncé vendredi le président colombien Ivan Duque.

- Russie: plus de 44.000 décès en septembre -

La Russie a enregistré 44.265 décès liés au Covid-19 en septembre, a annoncé vendredi l'agence des statistiques Rosstat, un chiffre presque deux fois supérieur à celui établi par le gouvernement pendant la même période.

Le bilan total de la pandémie en Russie s'établissait à près de 450.000 morts fin septembre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus.

- Les Îles Tonga menacées par le confinement -

Le Premier ministre de l'archipel des Tonga, Pohiva Tuionetoa, a averti samedi ses concitoyens habitant l'île principale, Tongatapu, qu'ils risquaient d'être confinés la semaine prochaine après la découverte d'un premier cas de coronavirus.

Ce petit royaume du Pacifique était jusqu'à présent l'un des rares pays dans le monde à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19. Cette première contamination a été détectée chez une personne à l'isolement de retour à Tonga après un séjour en Nouvelle-Zélande.

- Vaccins: Paris réclame une redistribution plus équitable -

La France a plaidé à Rome pour une "redistribution plus forte des vaccins" à destination des pays en développement et estimé qu'il fallait débloquer 100 milliards de dollars pour les aider à relancer leurs économies terrassées par la pandémie.

Les ministres des Finances et de la Santé des pays du G20, réunis à Rome, se sont engagés à accroître leur soutien aux pays vulnérables et à "maîtriser" la pandémie de coronavirus "partout et le plus rapidement possible".

- Chine: des centaines de vols annulés -

Les aéroports de Pékin ont annulé des centaines de vols et les conditions de déplacement ont été renforcées à travers la Chine pour lutter contre l'apparition de foyers épidémiques de Covid-19.

Une dizaine de régions font face à des flambées sporadiques, ce qui a conduit les autorités à assigner des millions d'habitants à domicile, à intensifier les dépistages et à restreindre les déplacements entre les provinces.

- Ukraine: nouvelle flambée de l'épidémie -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à faire preuve d'intelligence en se faisant vacciner pour endiguer une nouvelle flambée de l'épidémie.

- Pass sanitaires frauduleux -

"Les autorités nationales en France et en Pologne enquêtent" sur l'utilisation frauduleuse de clés cryptographiques pour générer les QR Code des certificats de vaccination européens, a confirmé la Commission européenne.

- Plus de 4,97 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.979.103 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 745.304 morts, suivis du Brésil (607.462), de l'Inde (457.191), du Mexique (287.631) et de la Russie (236.220).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

