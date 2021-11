Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les autorités sanitaires françaises déconseillent le Moderna pour les moins de 30 ans

La Haute autorité de santé en France (HAS) a déconseillé lundi le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, se basant notamment sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque de myocardite et péricardite pour cette population.

- L'OMS appelle les Roumains à accepter le vaccin

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté lundi les Roumains à se faire vacciner contre le Covid-19 pour éviter une nouvelle surcharge des hôpitaux, même si la quatrième vague de la pandémie commence à refluer.

Avec un tiers à peine de ses 19 millions d'habitants ayant reçu les deux doses de vaccin, la Roumanie affiche l'un des plus faibles taux de l'Union européenne (UE).

- Allemagne: la nouvelle coalition envisage de renforcer les mesures face au Covid-19

Les partis de la nouvelle coalition gouvernementale allemande ont dévoilé lundi des propositions pour lutter contre la résurgence du Covid_19 en Allemagne, où le taux hebdomadaire de nouvelles contaminations par le coronavirus a atteint un record historique.

Entre autres, il s'agit d'envisager l'exclusion des personnes non vaccinées de certains événements en intérieur, des mesures de prévention plus strictes sur le lieu de travail et la possibilité d'exiger des tests PCR au lieu de tests rapides.

- Le Danemark va réintroduire le pass sanitaire deux mois après l'avoir supprimé

Après presque deux mois sans restrictions, le Danemark va réintroduire le pass sanitaire à cause de la forte remontée du nombre de cas de Covid-19, a annoncé lundi la Première ministre Mette Frederiksen.

- France: retour massif du masque à l'école -

Pour le retour des vacances de la Toussaint, les élèves de l'école élémentaire ont remis le masque de protection lundi dans 39 départements de France métropolitaine où ils l'avaient enlevé, ainsi que sur l'île de La Réunion, une décision gouvernementale qui s'explique par la recrudescence de l'épidémie.

- USA: frontières rouvertes aux vaccinés -

Les Etats-Unis ont rouvert lundi leurs frontières aux voyageurs du Mexique, du Canada et d'Europe vaccinés contre le Covid-19, mettant fin à 20 mois de restrictions particulièrement mal vécues dans le reste du monde.

- Vaccins à ARN: risque de myocardite, bien que peu fréquent -

Les vaccins à ARN messager contre le Covid-19 accroissent le risque de myocardite et de péricardite, mais les cas sont peu fréquents et ne remettent pas en cause le bénéfice de la vaccination, a souligné lundi une étude française.

- Un traitement efficace pendant huit mois -

Un traitement d'anticorps de synthèse mis au point par Regeneron réduit de 80% les risques de contracter une forme symptomatique du Covid-19 et ce jusqu'à huit mois après avoir reçu l'injection, a annoncé lundi cette firme de biotechnologie américaine.

- NBA: Joel Embiid positif au Covid-19, absent plusieurs matches

Le Camerounais Joel Embiid, star des Philadelphia 76ers, a été testé positif au Covid-19 lundi et devrait manquer plusieurs matches de NBA, selon plusieurs médias américains.

- Jill Biden en avocate de la vaccination des enfants

La Première dame des Etats-Unis Jill Biden, professeur d'université, a vanté lundi dans une école la vaccination des 5-11 ans, nouveau défi de la Maison Blanche dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

- Plus de cinq millions de morts -

La pandémie a fait plus de 5.047.055 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (755.596), devant le Brésil (609.573) l'Inde (461.057), le Mexique (289.734) et la Russie (248.004).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

