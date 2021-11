Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Explosion de cas en Belgique -

Avec 8.000 nouvelles infections par jour en moyenne, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis un an.

Les hospitalisations suivent la même tendance: il y a 2.000 patients Covid dans les hôpitaux belges, un niveau que le pays n'avait plus connu depuis mai.

Mercredi, les ministres de la Santé (fédéral et entités fédérées) ont recommandé une dose de rappel de vaccin pour tous, pas uniquement pour les plus de 65 ans et les soignants. Les modalités de ce "plan pour une vaccination +booster+ généralisée" doivent être précisées d'ici fin novembre.

- USA: 900.000 enfants de 5 à 11 ans vaccinés -

Quelque 900.000 enfants américains âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin Pfizer contre le Covid-19 depuis le lancement de la campagne pour cette tranche d'âge il y a une semaine aux Etats-Unis.

Il s'agit "d'un bon début", a estimé le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients. Les Etats-Unis comptent 28 millions d'enfants entre 5 et 11 ans.

- Allemagne: Pfizer pour les moins de 30 ans -

La commission vaccinale allemande (STIKO) a recommandé mercredi de vacciner les moins de 30 ans avec le seul vaccin de Pfizer-BioNTech, face au risque de myocardite pour cette population provoqué par Moderna. Cette recommandation s'applique également aux femmes enceintes.

- Contrat européen pour Valneva -

Le laboratoire franco-autrichien Valneva et la Commission européenne ont annoncé avoir conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici à 2023.

- Marathon de Shanghai reporté -

Le marathon de Shanghai, programmé le 28 novembre, a été reporté, tout comme ceux de Pékin et Wuhan le mois dernier, en raison d'un regain, limité, de l'épidémie de Covid-19 en Chine, ont annoncé ses organisateurs.

Le nombre de contaminations dans le pays reste faible - 74 cas en moyenne sur les sept derniers jours selon les chiffres officiels -, mais les autorités chinoises suivent une politique de zéro contamination à moins de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin (4-20 février).

- Rassemblement sans distanciation: arrestations en Chine -

La police chinoise a ordonné la détention provisoire de trois personnes, présentées comme les organisatrices d'une retransmission sur écran géant de la finale mondiale du jeu vidéo League of Legends, a rapporté la presse officielle.

La compétition d'e-sport, organisée samedi à Reykjavik (Islande), avait été diffusée dans un quartier bondé de Wuhan (centre), attirant au moins 2.000 personnes selon les médias chinois. Ce rassemblement massif avait été organisé sans autorisation et sans distanciation.

- Des lions testés positifs à Singapour -

Quatre lions d'un parc animalier de Singapour ont été testés positif au coronavirus après avoir été infectés par du personnel et ont des symptômes comme la toux et des éternuements, ont indiqué les autorités.

La cité-État d'Asie du Sud-Est fait face à sa pire vague de contaminations depuis le début de la pandémie avec quelque 2.000 à 3.000 nouveaux cas par jour.

- Plus de cinq millions de morts -

La pandémie a fait plus de 5.062.911 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (757.409), devant le Brésil (609.756), l'Inde (461.849), le Mexique (290.110) et la Russie (250.454).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-paj-acm/cds/mr