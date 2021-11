Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- En Belgique, télétravail obligatoire -

La Belgique va généraliser le port du masque et rendre le télétravail obligatoire pour les emplois qui le permettent, en vue d'enrayer le fort rebond de l'épidémie dans le pays, a annoncé mercredi le Premier ministre Alexander De Croo.

A partir de lundi, les employés qui le peuvent devront télétravailler au moins quatre jours par semaine, une obligation ramenée à trois jours à partir du 13 décembre.

Le masque est désormais rendu obligatoire dès l'âge de 10 ans, contre 12 ans précédemment, et devra être impérativement porté dans les transports en commun, les bars et restaurants, les théâtres et cinémas, et dans le cadre d'évènements publics, y compris en extérieur.

- France: la "5e vague est là" -

La 5e vague de la pandémie est là, a mis en garde mercredi le porte-parole du gouvernement français, tout en assurant qu'elle "n'emportera pas tout sur son passage" grâce à la vaccination et au pass sanitaire.

Par ailleurs, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux sur laquelle on aperçoit deux ministres français serrer les mains d'élus régionaux mardi soir, sans masque, a provoqué des critiques dans la classe politique, incitant le porte-parole du gouvernement à les défendre.

- Pass vaccinal en Suède -

La Suède va instaurer à partir du 1er décembre et pour la première fois un pass vaccinal pour les évènements intérieurs de plus de 100 personnes, face au bond des contaminations en Europe, a annoncé le gouvernement mercredi.

Le pays nordique, qui avait décidé à compter du 1er novembre de ne plus tester les personnes totalement vaccinées contre le Covid-19, même en cas de symptômes, a également décidé de revenir sur cette décision critiquée.

- L'Espagne élargit la troisième dose aux plus de 60 ans -

Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi qu'il allait élargir l'administration d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans et aux professionnels de santé, afin d'augmenter leur protection face au rebond de l'épidémie.

L'Espagne est l'un des pays au monde où le taux de vaccination est le plus élevé: selon les autorités, 79% des habitants y disposent d'un schéma vaccinal complet, contre 75% en France et 68% en Grande-Bretagne et en Allemagne.

- UE: vers l'autorisation d'un 5e vaccin -

L'Agence européenne des Médicaments (EMA) a annoncé avoir entamé l'évaluation d'une demande d'autorisation dans l'Union européenne du vaccin anti-Covid de la société pharmaceutique américaine Novavax, précisant qu'un avis pourrait être émis en "quelques semaines".

Nuvaxovid, qui pourrait devenir le cinquième vaccin anti-Covid autorisé au sein de l'UE, utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde.

C'est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Le sérum peut être stocké à une température d'entre 2 et 8°C, ce qui pourrait faciliter sa distribution, notamment dans les pays moins développés.

- Covax franchit la barre des 500 millions de doses -

Le mécanisme international Covax a franchi la barre des 500 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 distribuées dans 144 pays et territoires à travers le monde, a annoncé l'Alliance du vaccin (Gavi).

Gavi et l'OMS dénoncent régulièrement l'inégalité dans l'accès à la vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches. Quelque 143 doses ont été administrées pour 100 habitants dans les pays à hauts revenus, contre seulement 7 doses pour 100 habitants dans les pays pauvres.

- France: l'Académie de médecine ne recommande pas le vaccin pour tous les enfants -

Les vaccins anti-Covid ne doivent pas être donnés à tous les enfants mais certains d'entre eux devraient en bénéficier, a estimé mercredi l'Académie française de médecine, prenant une position médiane face à un regain de polémiques sur le sujet.

- Plus de 5,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.113.287 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (767.324), devant le Brésil (611.851), l'Inde (464.153), le Mexique (291.241) et la Russie (259.084).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burx-dth