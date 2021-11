Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- JO: trois lugeurs placés en quarantaine-

Trois sportifs étrangers participant à des épreuves test de luge avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (du 4 au 20 février), ont été placés en quarantaine après avoir fait l'objet d'un dépistage positif, selon les autorités chinoises.

L'un d'entre eux a été testé positif à son arrivée à l'aéroport début novembre puis un autre membre de l'équipe s'est ensuite retrouvé dans le même cas. Une troisième personne, également membre d'une équipe de luge, a ensuite été aussi placée à l'isolement.

- France: des centres de vaccination relancés -

Des centres de vaccination, qui avaient fermé à la fin de l'été après six mois d'une campagne vaccinale de masse, vont "reprendre une activité" pour aider à la dose de rappel, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Les personnes de plus de 65 ans et celles ayant des comorbidités peuvent depuis plusieurs semaines faire un rappel, sans quoi elles verront leur pass sanitaire désactivé, "six mois et cinq semaines" après la précédente injection, à partir du 15 décembre.

Pour les 50-64 ans, la campagne de rappel sera ouverte dès le début décembre.

- Allemagne: les hôpitaux sous haute tension -

Avec la nouvelle vague de Covid-19, l'Allemagne se demande combien de temps son système de santé va tenir, alors que ses hôpitaux disposent de "4.000 lits de soins intensifs de moins qu'il y a un an en raison du personnel soignant épuisé qui a quitté son emploi ou réduit son temps de travail", selon Gernot Marx, président de l'Association allemande de médecine intensive (DIVI).

- Tennis: l'Open d'Australie devant des tribunes pleines -

Les tribunes de l'Open d'Australie, qui se déroulera en janvier, pourront être combles, ont annoncé jeudi les autorités de Melbourne, qui ont commencé à lever les restrictions destinées à juguler la pandémie.

Mais aucune exemption ne sera accordée aux joueurs non vaccinés, ce qui jette un doute sur la participation du Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non.

- Plus de 5,1 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.122.675 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 254.952.650 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 767.435 décès, devant le Brésil (611.851), l'Inde (464.623) et le Mexique (291.573).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

