Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le variant Omicron se répand -

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, continuait dimanche soir à se propager dans le monde entier, avec de premiers cas au Canada, semant l'inquiétude et poussant de plus en plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières aux voyageurs étrangers. L'arrivée durant la semaine écoulée du variant Omicron a été jugée "préoccupante" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l'Afrique australe alors qu'ils venaient parfois à peine de se rouvrir au monde.

Le Canada a annoncé dimanche deux cas chez des personnes ayant voyagé récemment au Nigeria et qui ont été placées à l'isolement à Ottawa.

- Afrique du Sud et OMS réclament des frontières ouvertes -

L'Afrique du Sud a appelé dimanche soir à la "levée immédiate et urgente" des restrictions de voyage la visant après la détection du variant Omicron, soutenue par l'OMS qui demande que "les frontières restent ouvertes".

- Réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7 -

Le gouvernement britannique, qui occupe en ce moment la présidence tournante du G7, a annoncé dimanche convoquer lundi "une réunion d'urgence" de ministres de la Santé du groupe afin qu'ils s'attaquent à la question du variant Omicron du coronavirus.

- Omicron: "symptômes légers" pour l'instant ... -

Des "symptômes légers": Angelique Coetzee, présidente de l'Association médicale sud-africaine qui a traité une trentaine de patients Covid contaminés par le nouveau variant Omicron, dit n'avoir constaté pour l'instant que des convalescences sans hospitalisation.

- ... et tests PCR toujours valables -

Les tests PCR sont toujours efficaces face au nouveau variant du coronavirus Omicron et des études sont en cours pour mesurer l'efficacité des autres outils de diagnostic, a indiqué l'OMS dimanche.

- Oui Suisse au pass sanitaire -

En pleine cinquième vague, une large majorité de Suisses ont approuvé dimanche la loi ayant permis d'instaurer le pass Covid, lors d'un vote marqué par une participation très élevée au terme d'une campagne électorale houleuse.

- Traité pandémique: accord à l'OMS -

Les membres de l'OMS sont convenus dimanche de lancer des négociations en vue de créer un instrument international pour mieux prévenir et combattre la prochaine pandémie qui ne manquera pas de venir, en pleine 5e vague de Covid.

- Royaume-Uni: nouvelles restrictions dès mardi -

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche que les nouvelles mesures destinées à réduire la propagation du variant Omicron, dont le retour du port du masque et un durcissement des mesures d'entrée au Royaume-Uni, entreront en vigueur mardi.

- Omicron: "Course contre la montre", selon von der Leyen -

Une "course contre la montre" est engagée pour analyser le variant Omicron et comprendre s'il faut adapter les vaccins, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dimanche à Riga.

- Israël referme ses frontières -

Moins d'un mois après sa réouverture aux touristes, Israël interdit à partir de dimanche soir l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire dans l'espoir de ralentir la propagation du variant Omicron, dont un cas a été confirmé dans le pays.

- Pays-Bas: un couple arrêté pour avoir fui un hôtel Covid -

La gendarmerie néerlandaise a annoncé dimanche avoir arrêté dans un avion à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol un couple ayant "fui" un hôtel où des passagers positifs au Covid-19 venus d'Afrique du Sud avaient été placés en quarantaine.

- Plus de cinq millions de morts -

La pandémie a fait au moins cinq millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 776.542 décès, devant le Brésil (614.278), l'Inde (467.468), le Mexique (293.449) et la Russie (270.292).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

