Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Menace pour la reprise économique mondiale -

Le variant Omicron "pourrait représenter une menace pour la reprise" économique mondiale, a averti mercredi Laurence Boone, la cheffe économiste de l'OCDE, au moment où cette nouvelle souche potentiellement plus contagieuse et létale du coronavirus se répand à travers le monde.

L'Organisation affirme que "la priorité demeure de s'assurer que les vaccins sont produits et distribués le plus rapidement possible à travers le monde, y compris les doses de rappel".

- Le vaccin Pfizer pour enfants bientôt disponible dans l'UE -

La production de la version pour enfants du vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech va s’accélérer et les doses seront disponibles dans l'Union européenne le 13 décembre, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le régulateur européen avait autorisé le 25 novembre l'administration aux enfants de cinq à 11 ans de ce vaccin, le premier à être approuvé en Europe pour cette tranche d'âge.

- Premiers cas d'Omicron au Nigéria et en Arabie saoudite -

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a détecté trois premiers cas du variant Omicron sur son territoire, ont annoncé les autorités sanitaires.

Un premier cas confirmé a par ailleurs été détecté en Arabie saoudite, chez un citoyen saoudien revenant d'un pays d'Afrique du Nord. C'est le premier cas du variant Omicron annoncé dans le Golfe.

- Suspension des réservations aériennes vers le Japon -

Le Japon a demandé aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron.

Ces nouvelles restrictions annoncées par le ministère nippon des Transports ne concernent que les citoyens japonais et les résidents étrangers au Japon, les seuls autorisés jusque-là à entrer sur le sol nippon.

- Négociation internationale -

Les 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé un processus de négociation en vue d'aboutir à un accord international pour mieux prévenir et combattre une prochaine pandémie, en pleine 5e vague de Covid. Un rapport intermédiaire est attendu pour mai 2023, suivi de conclusions un an plus tard.

- Les Fidji se rouvrent aux touristes -

Des danseurs en tenue traditionnelle ont accueilli mercredi les vacanciers étrangers arrivant aux Fidji, au premier jour de la réouverture des frontières de cet archipel du Pacifique Sud qui met fin à 20 mois d'isolement international.

- Chine: foyer à la frontière russe -

Une ville chinoise frontalière de la Russie, Manzhouli, touchée par un foyer de Covid, a stoppé des liaisons ferroviaires de marchandises.

Au niveau national, le ministère de la Santé a fait état de 91 nouveaux malades, un record depuis un mois.

- Argentine: un paquebot refusé dans un port -

Un paquebot avec près de 300 passagers s'est vu refuser l'accès au port de Puerto Madryn, au sud de l'Argentine et ses passagers enjoints à l'isolement mardi, après la détection d'un cas de Covid à bord, sur fond de crainte liée au nouveau variant Omicron.

- Enfants asthmatiques un peu plus à risque -

Les enfants asthmatiques sont plus fréquemment hospitalisés que les autres à la suite d'une infection au Covid-19, selon une étude menée en Ecosse, publiée dans le Lancet Respiratory Medicine. Mais ces cas restent peu fréquents et les décès y sont extrêmement rares.

- Plus de 5,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.214.847 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 780.233 morts, devant le Brésil (614.681), l'Inde (469.247), le Mexique (294.246) et la Russie (276.419).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

