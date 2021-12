Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: Omicron au menu d'un sommet -

Lors d'un sommet jeudi à Bruxelles, les dirigeants de l'UE se sont engagés à accélérer la vaccination anti-Covid et à mieux se coordonner face à la progression du variant Omicron.

"L'extension de la vaccination à tous et l'administration des doses de rappel sont cruciales et urgentes", ont déclaré les chefs d'Etat et de gouvernement dans des conclusions adoptées après un débat sur la propagation du nouveau variant, qui pourrait devenir dominant en Europe d'ici mi-janvier.

- Vaccination: appel de l'Onu à plus d'ambition -

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi les pays à faire preuve de davantage d'ambition pour la vaccination des populations, tout en jugeant que les vaccins ne permettront pas d'éradiquer la pandémie de Covid-19.

Selon lui, les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 40% de vaccinés par pays dans le monde d'ici fin décembre et 70% d'ici mi-2022 ne pourront pas être atteints.

- France: "motifs impérieux" pour les voyages avec le Royaume-Uni -

La France va rétablir dans la nuit de vendredi à samedi l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron" dans ce pays.

La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures. Un système d'isolement à l'arrivée en France est également instauré.

- Nouveau record de contaminations au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a enregistré jeudi 88.376 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le deuxième jour consécutif.

Le médecin chef pour l'Angleterre a appelé les Britanniques à choisir leurs "priorités" afin de réduire leurs interactions sociales avant Noël, pour ralentir la propagation du nouveau variant.

- Restrictions "inefficaces", selon l'aérien européen -

Le secteur aérien européen a mis en garde jeudi les gouvernements contre les restrictions de déplacement "inutiles" et "inefficaces" se mettant en place face au variant Omicron du Covid-19.

- UE: pilule anti-Covid de Pfizer approuvée -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré jeudi avoir approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'Union européenne de la pilule anti-Covid de Pfizer.

"Le médicament, qui n'est pas encore autorisé dans l'UE, peut être utilisé pour traiter les adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme sévère de la maladie", a déclaré l'EMA dans un communiqué.

- Brésil: feu vert pour la vaccination des 5-11 ans avec Pfizer -

Le régulateur sanitaire brésilien a approuvé jeudi l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour des enfants de 5 à 11 ans, comme l'ont fait récemment d'autres pays à travers le monde.

Le Brésil rejoint notamment le Canada, les Etats-Unis, Israël, le Chili, le Portugal, l'Italie ou la Grèce.

- Le Danemark autorise le traitement anti-Covid de Merck -

Le Danemark est devenu jeudi le premier pays de l'UE à autoriser le traitement anti-Covid molnupiravir du laboratoire américain Merck, pour les patients à risque présentant des symptômes.

- Vers un pass sanitaire en Russie -

Les députés russes ont approuvé jeudi en première lecture un amendement législatif rendant obligatoire la présentation d'un pass sanitaire pour accéder à certains lieux publics, en pleine flambée de l'épidémie.

Aux termes de ce texte, les Russes devront, à partir du 1er février, montrer une preuve de vaccination, de contamination passée au Covid-19 ou de contre-indication vaccinale pour pouvoir accéder aux restaurants, bars, musées et théâtres, mais pas aux commerces jugés essentiels comme les supermarchés ou les pharmacies.

- Vaccin et test pour assister à la CAN au Cameroun -

Les supporteurs devront être entièrement vaccinés contre le Covid-19 et présenter un test négatif pour assister aux matches de la Coupe d'Afrique des nations de football au Cameroun (9 janvier - 6 février), ont annoncé jeudi le gouvernement et la Confédération africaine de football (CAF).

- Plus de 5,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.328.762 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 802.511 décès, devant le Brésil (617.271), l'Inde (476.478) et le Mexique (297.187)

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-ang-fm/cds/mm