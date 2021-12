Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Près de 2.500 vols annulés lundi -

Près de 2.500 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde lundi, le variant Omicron perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes et membres d'équipage malades ou en quarantaine.

Selon le dernier bilan du site Flightaware lundi à 17H00 (16H00 GMT), ces perturbations concernaient surtout la Chine, l'Indonésie et les Etats-Unis (un quart du total).

Flightaware avait déjà recensé près de 8.000 annulations pendant le week-end de Noël.

- Chine: nouveau tour de vis à Xi'an -

La ville chinoise de Xi'an (nord) a promis lundi d'imposer les mesures "les plus strictes" face au risque épidémique, après le dépistage de plusieurs centaines de cas de Covid.

Les treize millions d'habitants de cette ville sont contraints de rester chez eux depuis jeudi, avec le droit de sortir seulement une fois tous les trois jours pour le ravitaillement.

La ville qui a fait état lundi de 150 cas supplémentaires de Covid-19, portant le total à environ 650 depuis le 9 décembre, a, en outre, imposé une interdiction de rouler aux véhicules des particuliers.

- France: nouvelles restrictions -

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé lundi une série de mesures pour tenter d'endiguer la propagation fulgurante du virus, notamment le délai pour l'injection de la dose de rappel, réduit à trois mois après la précédente dose.

Les rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur. La consommation debout sera interdite dans les cafés et bars à partir du 3 janvier.

Après les fêtes, le télétravail sera obligatoire au moins trois jours par semaine quand c'est possible.

De nouvelles règles d'isolement pour les malades et leurs contacts seront annoncées d'ici la fin de la semaine, alors que les dispositions actuelles font craindre une possible paralysie du pays avec la multiplication des arrêts de travail.

La France a enregistré samedi plus de 100.000 cas, un record.

- Record de cas en Grèce, Danemark, Islande -

La Grèce, qui a enregistré lundi un nombre record de cas (9.284), fermera à partir du 3 janvier les restaurants et bars à minuit et ne permettra des tablées que de six personnes, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Les personnes dans les entreprises et les administrations publiques doivent également passer à 50% de télétravail.

Des records de cas en 24 heures ont également été annoncés au Danemark (16.164) et en Islande (672).

En Norvège, le nouveau variant Omicron est désormais majoritaire dans la capitale, Oslo.

Aux Etats-Unis, les contaminations quotidiennes ont atteint dimanche 214.499 cas, en forte hausse à cause d'Omicron, s'approchant d'un record datant de janvier, ont indiqué lundi les autorités sanitaires.

- Foot anglais: 103 positifs en Premier League -

La Premier League a annoncé lundi qu'elle avait recensé 103 cas positifs au Covid-19 parmi les vingt clubs de 1ère division anglaise entre le 20 et le 26 décembre, un chiffre jamais atteint depuis le début des tests en 2020.

- Près de 5,4 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait près de 5,4 millions de morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 816.610 décès, suivis par le Brésil (618.448), l'Inde (479.997) et la Russie (305.155).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

