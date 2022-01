Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Djokovic de retour en rétention -

Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic a été renvoyé en rétention administrative samedi à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par le gouvernement australien, qui soutient que le joueur non-vacciné contre le Covid-19 constitue un danger public.

- Forte progression d'Omicron en Amérique du sud et Caraïbes -

La vague Omicron déferle sur l'Amérique du sud et les Caraïbes, région qui a doublé son record de nouveaux cas quotidiens de Covid-19, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir des bilans officiels fournis par les autorités de santé.

Une moyenne de 304.000 cas quotidiens ont été détectés entre le 7 et le 13 janvier, soit près de deux fois plus que le record établi avant la vague actuelle (155.000 cas quotidiens entre le 28 mai et le 3 juin 2021).

- Assouplissement des restrictions aux Pays-Bas -

Les Pays-Bas vont assouplir leurs restrictions sanitaires anti-Covid, parmi les plus contraignantes d'Europe, en autorisant les commerces, salles de sport, coiffeurs et les sex-shop à rouvrir, a annoncé vendredi le Premier ministre Mark Rutte.

Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels vont pour leur part rester fermés au moins jusqu'au 25 janvier, a-t-il toutefois indiqué.

- Nouveau tour de vis en Islande -

L'Islande va de nouveau durcir son arsenal de mesures sanitaires, avec notamment la fermeture pour deux semaines et demie des bars et discothèques, a annoncé le gouvernement confronté à la flambée de l'épidémie.

A compter de samedi minuit, la limite des rassemblements publics est également abaissée de 20 à 10 personnes.

- Real Madrid: Carvajal testé positif -

Le latéral droit du Real Madrid Dani Carvajal a été testé positif au Covid-19 et ne pourra pas jouer la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche contre l'Athletic Bilbao à Ryad (Arabie saoudite), a indiqué vendredi son club.

- Interdictions de transit à l'aéroport de Hong Kong -

Les passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong, afin de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé l'aéroport de la ville.

- Vaccination des enfants -

La Norvège va élargir la vaccination à la tranche d'âge des 5-11 ans sur la base du volontariat et sans en faire une recommandation officielle.

Au Brésil, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté samedi à Sao Paulo, un mois après son approbation par les autorités sanitaires en dépit des critiques du président Jair Bolsonaro.

- Feu vert à un 5e vaccin en France -

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain Novavax, basé sur une technologie classique, va devenir le cinquième à être disponible en France après le feu vert des autorités sanitaires françaises.

Ce vaccin et celui de Janssen (déjà disponible pour les plus de 55 ans) peuvent, dans certains cas, être "une alternative utile" pour les gens réticents à se faire injecter les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, a jugé la Haute autorité de santé dans son avis.

- Pologne: des conseillers médicaux démissionnent -

Treize des dix-sept membres du conseil médical pour le Covid auprès du Premier ministre polonais ont donné leur démission, accusant le gouvernement national populiste d'inaction face à la pandémie.

- Plus de 5,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 849.061 morts, suivis par le Brésil (620.796), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

