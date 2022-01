Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Fin de l'essentiel des restrictions en Angleterre -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi mettre fin la semaine prochaine à l'essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre, et prévoir en mars la fin de l'isolement pour les cas positifs.

- Portugal: autorisations spéciales pour les électeurs -

Les électeurs portugais placés en quarantaine pendant la période des élections législatives du 30 janvier seront autorisés à rompre leur isolement pour aller voter, a annoncé mercredi le gouvernement.

Afin d'éviter que ces électeurs atteints du Covid-19, ou considérés comme cas contact, ne contribuent à la propagation du virus, il leur sera "recommandé" d'aller voter à un horaire déterminé, en principe une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

- Allègements en Suisse -

La Suisse a décidé mercredi que les personnes vaccinées contre le Covid ou qui en sont guéries n'auront désormais plus besoin de présenter un test pour entrer dans le pays.

- Feu vert au vaccin Novavax en Belgique -

Comme la France la semaine dernière, les autorités belges ont donné mercredi leur accord à l'administration en Belgique du vaccin anti-Covid de la firme américaine Novavax, 5e vaccin autorisé dans l'UE.

La Belgique précise qu'elle recevra 510.000 doses en février-mars. Ce vaccin sera proposé "en priorité aux personnes présentant un risque élevé de réaction allergique aux vaccins disponibles ou ayant eu des effets secondaires avérés après une première vaccination contre la Covid-19".

- Usine de vaccins en Afrique du sud -

L'Afrique du Sud, fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès aux vaccins anti-Covid, a ouvert mercredi au Cap la première usine du continent qui fabriquera des doses de A à Z, financée par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong.

- République tchèque: plus de vaccination obligatoire -

Contrairement à ce qu'avait décrété le précédent gouvernement tchèque pour certaines catégories de la population, la vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire dans ce pays, a annoncé mercredi le chef du nouvel exécutif Petr Fiala, à la sortie du conseil des ministres.

- Nombre record d'infections en 24h en Allemagne -

L'Allemagne a recensé plus de 100.000 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 en 24 heures, selon des données publiées mercredi par les autorités sanitaires, soit le premier dépassement de ce seuil depuis le recensement quotidien.

- Etats-Unis : Omicron moins dévastateur sur l'économie -

Le variant Omicron pèse sur la croissance économique américaine des mois à venir, mais ne la fera pas dérailler, a assuré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devant les maires du pays réunis dans la capitale fédérale Washington.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 était en baisse mercredi aux Etats-Unis, laissant penser que le pic de la vague liée au variant Omicron devrait désormais avoir été franchi dans le pays.

- Taxer les plus riches pour vacciner la planète (ONG) -

Plusieurs organisations internationales, dont l'ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l'imposition d'une taxe sur les personnes les plus riches de la planète qui permettrait de sortir des milliards d'autres de la pauvreté et de vacciner la planète contre le Covid-19.

- John Malkovich privé de palace à Venise -

L'acteur américain John Malkovich, dont le pass vaccinal avait expiré, s'est vu refuser l'accès à la suite qu'il avait réservée dans un palace vénitien, ont rapporté mercredi des médias italiens. La star de 68 ans des "Liaisons dangereuses" a dû se rabattre sur un appartement.

- Plus de 5,5 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.553.124 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (854.074), le Brésil (621.517), l'Inde (487.202) et la Russie (323.376).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

