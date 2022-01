Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les défilés du carnaval de Rio reportés -

Les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo prévus fin février, ont été reportés à avril en raison de la nouvelle vague d'infections de Covid-19, ont indiqué vendredi les autorités.

"Les mairies de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont décidé de reporter les défilés des écoles de samba" pour la fin avril, "en raison de la situation actuelle de la pandémie au Brésil et de la nécessité de préserver des vies", ont annoncé dans un communiqué les autorités des deux plus grandes villes brésiliennes.

- Le variant Omicron désormais dominant en Europe -

Omicron est désormais le variant du Covid-19 dominant dans l'Union européenne (UE) et dans l'Espace économique européen (EEE), a annoncé l'agence de santé européenne vendredi.

"Le type de transmission d'Omicron dans l'UE/EEE est passé de communautaire à dominante", a indiqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), basé à Stockholm.

L'EEE inclut les 27 pays membres de l'UE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

- Forte efficacité des vaccins contre les cas graves d'Omicron -

Les vaccins et doses de rappel contre le Covid-19 ont continué à avoir une efficacité très élevée contre les cas graves de la maladie pendant la vague provoquée par le variant Omicron, indique vendredi une vaste étude américaine.

Pendant la période durant laquelle le variant Delta dominait, l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations dues au Covid-19 était de 90% entre 14 à 179 jours après la deuxième dose d'un vaccin. Elle est tombée à 81% plus de 180 jours après la deuxième dose et est montée à 94% 14 jours ou plus après la troisième.

Une fois Omicron devenu dominant, l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations entre 14 à 179 jours après la deuxième dose a été estimée à 81%; elle était de 57% après plus de 180 jours après la deuxième dose, et de 90% 14 jours ou plus après la troisième.

- France: le pass vaccinal validé -

Le Conseil constitutionnel français a validé la plupart des dispositions d'un projet de loi controversé instaurant le pass vaccinal au nom de l'objectif de "protection de la santé" face à l'épidémie de Covid-19.

Dès lundi 24 janvier, il faudra pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

- La Belgique se dote d'un "baromètre corona" -

La Belgique s'est dotée vendredi d'un nouvel outil, baptisé "baromètre corona", qui permettra de faire évoluer les mesures anti-Covid pour la culture et les cafés-restaurants en fonction de la pression plus ou moins forte de la pandémie sur le système hospitalier.

Ce "baromètre", auquel est associé un code couleurs, entrera en vigueur le 28 janvier.

- Plus de 5,57 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5,57 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (864.489), le Brésil (622.563), l'Inde (488.396) et la Russie (324.752).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burs-ot-acm/cds/ial/alc/ob