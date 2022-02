Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les Etats-Unis dépassent les 900.000 morts recensés du Covid-19

Les Etats-Unis ont dépassé vendredi les 900.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays avait dépassé le seuil des 800.000 décès mi-décembre, il y a seulement un mois et demi. Les cas liés au variant Omicron sont maintenant en baisse, mais le nombre de décès quotidiens continue lui de grossir, avec en moyenne 2.400 décès par jour actuellement, selon les données des autorités sanitaires.

- Espagne: vers la fin du masque à l'extérieur

La ministre de la Santé Carolina Darias a annoncé que le gouvernement approuverait mardi un décret mettant fin à l'obligation de porter un masque en extérieur. Son ministère a précisé que la mesure prendrait effet le jeudi 10.

- Autriche: vaccination obligatoire dès samedi

La loi sur la vaccination obligatoire entrera en vigueur samedi en Autriche, une mesure inédite au sein de l'Union européenne, après sa promulgation et sa publication au Journal officiel.

- Grèce: test plus obligatoire pour les vaccinés européens

La Grèce n'exige plus de test de dépistage du coronavirus pour les détenteurs d'un certificat de vaccination européen, désireux d'entrer sur son territoire à partir de lundi, a annoncé le ministère de la Santé.

- La circulation de l'épidémie ralentit en France

La circulation de l'épidémie ralentit en France mais reste élevée, notamment chez les plus de 70 ans, ont mis en garde les autorités sanitaires, invitant à ne pas relâcher les mesures de freinage.

- Premier vaccin à ARN messager produit en Afrique

Une société de biotechnologie sud-africaine a annoncé avoir fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 sur le continent africain, à l'aide du séquençage de Moderna, et qu'il serait prêt pour les essais cliniques en novembre.

La société Afrigen Biologics and Vaccines est basée au Cap, en Afrique du Sud, et dirige le projet pilote, soutenu par l'Organisation mondiale de la Santé et l'initiative Covax.

- Manifestations au Canada

Ottawa, Toronto, Québec: les opposants aux mesures sanitaires au Canada, dont certains occupent le centre-ville de la capitale fédérale depuis une semaine, ont de nouveau prévu de manifester samedi dans plusieurs villes pour réclamer la levée des restrictions.

- Création d'emplois aux Etats-Unis

L'économie américaine a déjoué tous les pronostics en janvier, créant bien plus d'emplois qu'attendu malgré les perturbations liées au variant Omicron, qui faisaient même craindre des destructions.

En janvier, 467.000 emplois ont été créés, a annoncé le département du Travail.

- Plus de 5,7 millions de morts

La pandémie a fait officiellement plus de 5,710 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (900.978), devant le Brésil (630.494), l'Inde (500.055) et la Russie (334.039).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

