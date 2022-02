Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Etat de New York lève l'obligation du port du masque en intérieur -

L'Etat de New York lève à compter de jeudi l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé la gouverneure de l'Etat, au moment où le nombre de contaminations au Covid-19 est en chute libre aux Etats-Unis.

- 13e jour de blocage au Canada -

Au 13e jour de contestation au Canada, les inquiétudes montaient quant à l'impact économique du mouvement des camionneurs qui ne faiblit pas malgré des premières annonces d'assouplissement des restrictions sanitaires dans certaines parties du pays.

Outre la capitale fédérale Ottawa, les protestataires veulent également paralyser certaines voies commerciales essentielles. Le blocage depuis lundi du pont Ambassador, qui relie l'Ontario à Detroit, aux Etats-Unis a fait monter la tension d'un cran.

- Nouvelle-Zélande: manifestants anti-vaccins arrêtés -

Des heurts ont éclaté jeudi près du parlement néo-zélandais à Wellington entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours et dont plus d'une cinquantaine ont été arrêtés.

Les forces de l'ordre, intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du parlement, ont été accueillis par des "honte à vous" ou "Abandonnez l'obligation".

- France: une possible fin du pass vaccinal -

Le gouvernement français espère pouvoir lever le pass vaccinal "fin mars-début avril, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, a déclaré mercredi son porte-parole Gabriel Attal.

Des milliers d'opposants au pass vaccinal ont annoncé sur les réseaux sociaux vouloir "rouler sur Paris" samedi dans le cadre d'une action baptisée "convois de la liberté", inspirée des routiers canadiens.

- L'OMS demande de l'argent aux pays riches -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays riches à verser d'urgence les 16 milliards de dollars qui manquent encore pour financer son plan de lutte contre le Covid-19.

- Corée du Sud: nouvelle stratégie face à Omicron -

La Corée du Sud a annoncé qu'elle abandonnait sa politique sanitaire "tracer, tester et traiter", alors que la recrudescence des cas d'Omicron menace de submerger le système de santé du pays, avec plus d'un million d'infections au cours du week-end.

Un nouvel ensemble de mesures entre progressivement en vigueur à partir de ce mois-ci, et recentrera les ressources sur les personnes les plus vulnérables.

- Positifs -

La reine du Danemark Margrethe II a été testée positive avec des symptômes sans gravité, a annoncé le palais royal.

Le roi d'Espagne Felipe VI, âgé de 54 ans, est positif au Covid-19 et présente des "symptômes légers", a annoncé la Maison royale, précisant que le monarque suspendait "ses activités officielles" pendant sept jours.

Le Premier ministre conservateur slovène Janez Jansa a également annoncé avoir été testé positif.

- L'Indonésie teste son propre vaccin -

L'Indonésie, qui fait face à une vague de contaminations, a commencé à tester son propre vaccin anti-Covid sur l'homme après avoir obtenu le feu vert de l'agence nationale de la santé, a annoncé le ministre de la Santé.

- Traitement potentiel en France -

Le sous-traitant français Cenexi a annoncé avoir passé un accord avec la biotech américaine Humanigen pour produire en France le Lenzilumab, un traitement potentiel à l'étude contre le Covid-19, en cours d'enregistrement auprès des autorités sanitaires européenne et française.

- Plus de 5,7 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement plus de 5.761.646 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11H00 GMT, tandis que le seuil des 400 millions de cas recensés devrait être franchi bientôt.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (912.077), devant le Brésil (635.074), l'Inde (505.279) et la Russie (337.390).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est établi à partir des chiffres officiels nationaux.

