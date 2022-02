Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Etat d'urgence déclaré en Ontario -

Le Premier ministre de l'Ontario, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires au Canada, a déclaré vendredi l'état d'urgence dans sa province en raison des manifestations "illégales" qui se tiennent depuis deux semaines.

- Macron appelle "au plus grand calme" -

Le président français Emmanuel Macron a appelé "au plus grand calme" alors que des convois de véhicules se dirigent vers Paris pour protester contre le pass vaccinal ou contre le gouvernement, tout en disant "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.

Partis en convois de toute la France, des milliers d'opposants se rapprochaient vendredi soir de Paris, en dépit de l'interdiction décrétée par la préfecture de police.

- La "phase aiguë" de pandémie finie en 2022, si 70% de vaccinés -

La "phase aiguë" de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

- France: allègements à l'école et dans les lieux clos -

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février en France, exception faite des transports, a indiqué le ministère de la Santé, mettant en avant l'"amélioration de la situation sanitaire".

Le protocole sanitaire dans les écoles françaises sera allégé au retour des vacances scolaires, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation.

- L'Italie tombe le masque en extérieur -

L'Italie a accompli vendredi un pas vers un retour progressif à la normalité avec la fin de l'obligation de porter le masque dehors et la réouverture des discothèques.

- L'Islande prévoit de lever ses restrictions -

Jauges relevées, bars et restaurants autorisés à fermer plus tard... l'Islande va franchir une nouvelle étape dans la levée de ses restrictions, a annoncé le gouvernement, qui prévoit de lever toutes les restrictions fin février, avec deux semaines d'avance.

- La Belgique se rouvre à la nuit -

La Belgique a décidé de rouvrir dans une semaine ses discothèques et ses bars de nuit avec l'espoir de lever en mars les dernières restrictions, notamment la présentation du certificat de vaccination.

- USA: envoi de vaccins dans plusieurs pays africains -

Les Etats-Unis vont expédier vendredi au total près de 1,9 million de doses de vaccins contre le Covid-19 en Zambie, au Congo-Brazzaville, en Namibie, au Mozambique et dans le petit royaume d'Eswatini, a annoncé un responsable de la Maison Blanche.

- Allemagne: pic des infections "en vue" -

Le pic des infections au Covid-19, dont le nombre atteint actuellement des records, est "en vue" en Allemagne, a assuré le chancelier Olaf Scholz qui fait face à une pression grandissante pour alléger certaines restrictions.

- Les fidèles retrouvent le sanctuaire de Lourdes -

Des milliers de fidèles se sont pressés au sanctuaire de Lourdes, dans le sud de la France, impatients de passer la main sur la paroi de la grotte, fermée au public pendant près de deux ans, en raison de la crise sanitaire.

- Plus de 5,78 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement plus de 5,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (915.617), devant le Brésil (636.017) et l'Inde (507.177).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burs-kd-acm/ber/mr