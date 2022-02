Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Londres veut tourner la page -

Malgré les critiques, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi la fin de l'isolement obligatoire pour les cas positifs au coronavirus dès jeudi en Angleterre, mesure clef et controversée de sa stratégie pour vivre avec le Covid-19 comme avec la "grippe".

Le Royaume-Uni, parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie avec plus de 160.000 morts, a été parmi les premiers en Europe à essayer de revenir à la vie d'avant la pandémie, s'appuyant sur une forte couverture vaccinale.

- Blocages "levés au Canada -

Les parlementaires canadiens ont approuvé lundi soir le recours à une loi exceptionnelle invoquée la semaine dernière par le Premier ministre Justin Trudeau pour mettre fin à la contestation historique contre les mesures de santé publique.

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau avait affirmé quelques heures plus tôt que l'état d'urgence dans le pays "n'était pas terminé", au lendemain d'un week-end durant lequel la police a repris le contrôle de la capitale Ottawa, dont le centre était paralysé depuis fin janvier par des opposants à la politique sanitaire du gouvernement.

- L'amélioration continue en France -

La vague épidémique de Covid-19 a poursuivi son déclin lundi en France, en matière de contaminations comme d'hospitalisations, confirmant une tendance engagée depuis plusieurs semaines.

Au cours des dernières 24 heures, 17.195 nouveaux cas ont été enregistrés, selon l'agence Santé publique France. Avec ce chiffre, la moyenne sur sept jours, qui donne une idée de l'évolution réelle de l'épidémie, décline à 81.246 cas contre 82.571 la veille.

- Hong Kong lance un pass vaccinal -

Hong Kong va lancer un pass vaccinal cette semaine, ont annoncé lundi les autorités au moment où les hôpitaux sont submergés par une vague de cas liés au variant Omicron. A partir de jeudi, tous les habitants âgés de douze ans et plus devront notamment prouver qu'ils ont reçu au moins une dose ou qu'ils bénéficient d'une exemption médicale pour manger au restaurant.

La ville de 7,5 millions d'habitants, une des plus densément peuplées au monde, fait face à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. A l'image de la Chine continentale voisine, Hong Kong applique une stratégie zéro Covid et le territoire n'a enregistré aucun cas local durant des mois malgré un faible taux de vaccination.

- Contestation en Nouvelle-Zélande -

Des heurts ont opposé mardi à Wellington, devant le Parlement néo-zélandais, des manifestants anti-vaccins à des policiers munis de boucliers antiémeutes, a indiqué la police dans un communiqué.

La tension était montée d'un cran la veille, quand la police a accusé des manifestants d'avoir jeté des excréments humains sur les forces de l'ordre qui installaient des barrages en béton autour d'un campement de protestataires.

- Plus de 5,88 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 5.884.689 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (935.935), devant le Brésil (644.604) et l'Inde (512.109). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

