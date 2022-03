Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Covid: impact important sur la santé mentale (OMS) -

Mal-être, fatigue... la santé mentale est une des grandes victimes de la pandémie de Covid, avec un bond de plus de 25% des cas d'anxiété et de dépression dans le monde, a affirmé l'OMS mercredi.

Dans un nouveau mémoire sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique aussi que la crise sanitaire a dans de nombreux cas considérablement entravé l'accès aux services de santé mentale et suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des comportements suicidaires.

- Plus de 100.000 morts en Espagne -

L'Espagne a dépassé mercredi la barre des 100.000 morts du Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, alors que la situation sanitaire s'améliore très nettement après la vague provoquée par le variant Omicron.

Mercredi, le taux d'incidence s'établissait à 486 cas pour 100.000 personnes sur les 14 derniers jours, contre 3.397 le 17 janvier.

Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, le pays a recensé plus de 11 millions de cas, dans un pays de plus de 47 millions d'habitants.

- Hong Kong exclut un confinement -

La cheffe de l'exécutif Carrie Lam a exclu mercredi un confinement total de Hong Kong, alors que la ville s'apprête à dépister l'ensemble de la population.

La veille, d'autres responsables n'avaient pas écarté une telle option, provoquant la ruée des habitants paniqués dans les supermarchés pour faire des provisions.

Les autorités ont annoncé trois séries de tests PCR durant le mois de mars pour chacun des 7,4 millions d'habitants, des mesures de distanciation sociale plus sévères que jamais et un plan pour isoler toute personne contaminée, notamment dans des camps préfabriqués en construction avec l'aide de la Chine.

- Fin de l'état d'urgence en Guyane et à Mayotte -

Le gouvernement français a décrété mercredi la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" ces dernières semaines.

Le décret pris en conseil des ministres "met un terme anticipé à cet état d'urgence", qui avait été déclaré le 5 janvier 2022 dans plusieurs territoires d'outre-mer et prorogé jusqu'au 31 mars 2022.

- Les Etats-Unis déconseillent les voyages à Hong Kong -

Les Etats-Unis ont formellement déconseillé mercredi tout voyage à Hong Kong, évoquant des cas de jeunes enfants arrachés à leurs parents pour être mis à l'isolement après avoir été testés positifs au Covid-19.

"Dans certains cas, les enfants testés positifs à Hong Kong ont été séparés de leurs parents et maintenus à l'isolement jusqu'à ce qu'ils aient rempli les critères des hôpitaux locaux pour sortir", indique un communiqué du département d'Etat.

Les autorités de Hong Kong mettent en avant l'insuffisance des capacités d'hébergement pour justifier ces séparations lorsque les parents sont, eux, testés négatifs.

- Intervention policière en Nouvelle-Zélande -

La police anti-émeutes a fait usage de gaz poivre mercredi face aux manifestants devant le Parlement néo-zélandais à Wellington.

Elle a procédé à des arrestations pour mettre fin au campement dressé depuis plus de trois semaines contre les restrictions sanitaires.

La police a déclaré avoir "gagné beaucoup de terrain" au cours de l'opération.

- Près de 6 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 5.962.297 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 436 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (954.316), devant le Brésil (650.000), l'Inde (514.246) et la Russie (353.230).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

