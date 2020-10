Coronavirus: le point sur la pandémie de coronavirus

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Couvre-feu en France

En France, les habitants d'une dizaine de grandes villes dont Paris et sa banlieue - 20 millions de personnes au total - sont soumis depuis samedi à un couvre-feu entre 21H00 et 06H00 pour au moins quatre semaines.

- Lombardie: bars et restaurants fermés

La Lombardie (nord), région italienne la plus touchée par la seconde vague, ferme tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur.

- Restrictions au Royaume-Uni et en Pologne

Depuis samedi, plus de la moitié de la population anglaise est soumise à des restrictions plus dures. Londres et plusieurs autres zones, soit 11 millions de personnes, interdisent les réunions en intérieur entre famille et amis de différents foyers, et le Lancashire (nord-ouest) et Liverpool sont en alerte sanitaire maximale.

- Israël assouplit les restrictions

Israël s'apprête à lever à partir de dimanche certaines restrictions, dont un confinement, décidées il y a un mois pour contenir un taux de contamination au nouveau coronavirus qui était alors parmi les plus élevés au monde.

- La Slovénie stoppe le traçage des cas contacts

Les autorités sanitaires slovènes ont annoncé stopper à compter de samedi le traçage des contacts de personnes infectées, faute d'effectifs suffisants face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

- Angela Merkel: "Restez chez vous"

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a solennellement demandé à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales. "Renoncez à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible".

- Slovaquie: dépistage de toute la population

Une campagne de dépistage de tous les Slovaques de plus de 10 ans va être lancée, les cas de contamination étant en augmentation. Les tests seront gratuits, a déclaré le Premier ministre, sans préciser s'ils seront obligatoires.

- "Autoconfinement"

Le gouvernement régional de Cantabrie, dans le nord-ouest de l'Espagne, a appelé son demi-million d'habitants à "s'autoconfiner" devant "le rebond important du nombre de cas". "Les autorités sanitaires recommandent l'autoconfinement volontaire et conseillent de limiter au maximum l'activité sociale et la mobilité".

- Plus de 1,1 million de morts

Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Au total, au moins 1.105.691 morts, pour plus de 39,3 millions de cas, ont été déclarés. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde avec 218.602 morts, suivis par le Brésil (153.675), l'Inde (112.998), le Mexique (85.704) et le Royaume-Uni (43.429).

- Le président allemand positif

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, autorité morale du pays, s'est mis en quarantaine après que l'un de ses gardes du corps a été contrôlé positif.

burx-cn/roc