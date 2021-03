Coronavirus: les écoliers anglais retournent en classe, d'autres pays serrent la vis

Le coronavirus souffle le chaud et le froid en Europe, entre la levée de certaines restrictions lundi au Royaume-Uni, où les écoliers ont retrouvé le chemin des salles de classe, ou encore en Allemagne et le durcissement des mesures dans d'autres pays, comme en Hongrie ou en Finlande.

Les petits Anglais sont ainsi retournés à l'école lundi, première étape pour sortir progressivement d'un troisième confinement instauré dans le pays en janvier, plus dur que le précédent, pour freiner la propagation d'un nouveau variant plus contagieux du Covid-19 apparu dans le Kent.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans ont été les premiers à retrouver leurs professeurs, avant que les collégiens et lycéens ne les suivent de manière échelonnée.

Grâce à sa large campagne de vaccination - 22 millions de premières doses injectées -, Londres a assoupli les règles très strictes touchant à la vie sociale. Il est désormais possible de rencontrer une personne à l'extérieur pour un café ou un pique-nique par exemple, avant que cela soit élargi à six personnes à la fin du mois.

La réouverture des magasins non-essentiels et des terrasses de pubs et restaurants est prévue le 12 avril, avant la levée de toutes les restrictions espérée le 21 juin.

En Allemagne certaines restrictions étaient aussi levées lundi: librairies, fleuristes et auto-écoles, déjà rouverts dans certains Länder, étaient ainsi de nouveau autorisés à accueillir des visiteurs dans tout le pays.

Mais d'autres Etats serrent la vis. En Finlande, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur lundi, dont la fermeture des bars et des restaurants. Idem en Hongrie, confrontée à une recrudescence de l'épidémie, où les écoles et la plupart des magasins et des entreprises doivent fermer leurs portes.

En France, une partie du nord du pays a connu son premier week-end de confinement, une mesure d'une durée de quatre semaines destinée à lutter contre la propagation du variant britannique particulièrement virulent dans cette région.

La lassitude voire la colère contre les mesures de restriction impose l'extrême prudence aux gouvernements, écartelés entre la nécessité de contenir l'épidémie et l'indispensable assentiment de la population.

- Contrôle policier musclé -

Dans ce contexte, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, doit annoncer lundi si son gouvernement prolonge ou non les mesures en place, dont un couvre-feu après 18H00 qui a été à l'origine de scènes d'émeute dans le pays.

En Grèce, un contrôle policier musclé des mesures de confinement dans la banlieue d'Athènes, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, est à l'origine d'incidents dimanche entre habitants et policiers, la police ayant fini par disperser plusieurs centaines de personnes à l'aide de gaz lacrymogènes.

Le parquet d'Athènes a ordonné lundi une enquête préliminaire sur cette affaire afin "d'examiner les actes criminels éventuels perpétrés par des policiers" tandis que les forces de l'ordre ont ouvert une enquête interne.

Contraste saisissant, Israël a retrouvé ce week-end une vie quasi normale à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement. "C'est un jour formidable, nous ouvrons les restaurants avec le passeport vert, nous retournons à la vie", a déclaré dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu, attablé en terrasse, par une matinée ensoleillée, dans un café de Jérusalem avec le maire israélien de la Ville sainte, Moshé Leon.

Le "passeport vert" est un permis octroyé dans ce pays aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19.

L'Etat hébreu a aussi lancé officiellement lundi la campagne de vaccination des Palestiniens travaillant en Israël ou dans des colonies en Cisjordanie occupée.

Dans le monde entier, les gouvernements misent sur les campagnes de vaccination pour tenter d'enrayer l'épidémie.

- "Passeport numérique" de Singapore Airlines -

Une responsable de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a cependant "déconseillé" lundi aux pays membres de l'UE d'autoriser en urgence le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V, invoquant des données insuffisantes pour l'heure sur les personnes vaccinées.

La Hongrie a commencé à administrer le vaccin russe à sa population le mois dernier et la République tchèque et la Slovaquie ont déjà passé commande.

Les pays les plus pauvres se reposent quant à eux sur le dispositif Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). C'est le cas du Togo, qui a reçu dimanche son premier lot de 156.000 doses de vaccins AstraZeneca, ou encore de l'Ethiopie (2,2 millions premières doses réceptionnées dimanche).

Singapore Airlines va de son côté inaugurer la semaine prochaine un "passeport numérique" développé par l'Association internationale du transport aérien (Iata) qui permettra aux passagers de prouver leur statut sanitaire face au coronavirus, comme leurs tests Covid-19 ou leur statut vaccinal.

Autre conséquence de la pandémie, la majorité des Japonais sont opposés à la présence de public venu de l'étranger aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, selon un sondage publié lundi, alors que les organisateurs annonceront une décision à ce sujet ce mois-ci.

Le Covid-19 a fait au moins 2,59 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

burx-ode/sg