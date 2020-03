Coronavirus: Londres fournit 300 chambres d'hôtels aux SDF

Le maire de Londres a annoncé samedi avoir réservé 300 chambres d'hôtels pour permettre aux personnes sans domicile fixe de se confiner et d'éviter d'être contaminées par le nouveau coronavirus.

"Les Londoniens sans abri vont bénéficier d'une protection vitale contre le coronavirus, le maire de Londres, Sadiq Khan, avec le soutien du gouvernement, ayant sécurisé 300 chambres d'hôtel dans lesquelles ils pourront s'isoler au cours des prochaines semaines", a annoncé un communiqué de la mairie.

Depuis vendredi et tout au long du weekend, des personnes sans domicile fixe seront amenées dans ces chambres de deux hôtels de Londres du groupe Intercontinental hotels, à bord de taxis, - les fameux "blacks cabs" - afin qu'ils évitent les transports en commun. Les chambres ont été reservées pour les douze prochaines semaines.

Le Covid-19 a tué 177 personnes au Royaume-Uni et le nombre de cas est particulièrement important à Londres.

"L'épidémie de coronavirus touche tout le monde à Londres et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour préserver la santé de chacun, notamment ces Londoniens qui dorment dehors chaque nuit", a déclaré le maire travailliste Sadiq Khan cité dans le communiqué.

"Si le Covid nous menace tous, il y a un danger qu'il affecte de manière disproportionnée les plus fragiles de notre société, en particulier les sans abri", a affirmé le ministre d'Etat au Logement, Robert Jenrick, cité dans le même communiqué.

Les SDF sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé sous-jacents - y compris des problèmes respiratoires - que l'ensemble de la population et sont moins susceptibles de pouvoir rester confinés, de garder leurs distances et de se laver les mains, soulignent les autorités, au moment où le gouvernement britannique rappelle ces recommandations

Environ 9.000 personnes sans abri ont été comptabilisées en 2018/2019 dans la capitale.

Le coût de cette mesure d’hébergement n'a pas été indiqué mais les chambres ont été louées à un prix "significativement réduit", a précisé la mairie.