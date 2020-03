Coronavirus: nombre de morts record en Italie, Boris Johnson contaminé

La pandémie de coronavirus a déjà tué plus de 25.000 personnes à travers le monde, dont près de 1.000 en Italie en 24 heures -un bilan qu'aucun pays n'avait atteint jusqu'à présent-, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson est devenu vendredi le premier dirigeant mondial de premier plan contaminé.

Signal d'alarme supplémentaire, le patron de l'OMS a estimé que "la pénurie chronique mondiale d'équipements de protection individuels" pour les personnels soignants représentait une "menace imminente" dans la lutte contre le Covid-19.

"Quand les personnels soignants sont exposés au risque, nous sommes tous exposés au risque", a insisté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En Italie, le nombre total de décès s'élève désormais à 9.134, en hausse de 969 par rapport à jeudi. La contagion continue toutefois de ralentir, avec une hausse de seulement 7,4% du total des cas positifs (86.498).

Dans la matinée déjà, l'Institut supérieur de la santé (ISS) avait prévenu que le pic de la pandémie n'était toujours pas atteint dans la péninsule, mais qu'il pourrait l'être dans les prochains jours.

Après l'Italie, c'est l'Espagne qui compte le plus de morts (plus de 4.850, dont 662 lors des dernières 24 heures), devant la Chine (3.292 morts). Les Etats-Unis, avec 1.201 décès jeudi soir, se trouvaient en sixième position derrière l'Iran (2.378) et la France (1.696).

"Tout ce que nous connaissions s'écroule comme un château de cartes. Alors ce qu'il faut faire, c'est remonter le château, il retombera quatre ou cinq fois, mais il faudra le reconstruire à nouveau", veut croire Santiago de la Fuente, médecin à l'hôpital de Leganès, à une dizaine de kilomètres de Madrid.

- "Juste une toux" -

Près de 550.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre, dont plus de la moitié en Europe.

La pandémie progresse aussi de façon exponentielle aux Etats-Unis, pays le plus affecté après l'Italie avec plus de 83.000 cas.

Nouvelle preuve que le virus se joue des barrières sociales, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son ministre de la Santé Matt Hancock ont annoncé vendredi avoir été testés positifs au nouveau coronavirus.

Boris Johnson ne présente selon ses services que de "légers symptômes" qui ne l'empêchent pas de continuer à diriger la réponse de son pays à la pandémie qui menace de submerger les hôpitaux du Royaume-Uni.

Avant le dirigeant conservateur de 55 ans, seul le prince Albert II de Monaco avait été officiellement contaminé par le Covid-19 parmi les chefs d'Etat et de gouvernement, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont placés en isolement après avoir été en contact avec des personnes testées positives.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a quant à quant à lui mis en garde contre "la vague extrêmement élevée" de la maladie qui "déferle sur la France". Le gouvernement a décidé une poursuite jusqu'au 15 avril du confinement de la population, avec une possible prolongation.

"Il va falloir tenir", a exhorté M. Philippe, alors que l'épidémie s'est aggravée en France avec 365 décès enregistrés jeudi à l'hôpital en 24 heures, dont celui d'une adolescente de 16 ans, la plus jeune victime française du coronavirus, pourtant réputé toucher principalement les personnes âgées ou vulnérables.

Au début "elle avait juste une toux", a raconté sa mère à l'AFP.

L'Afrique du Sud a enregistré vendredi ses deux premiers décès, quelques heures après être entrée en confinement pour trois semaines. Le pays le plus industrialisé d'Afrique est, de loin, le plus touché sur le continent avec 927 cas recensés pour 57 millions d'habitants.

- "Allah nous protégera" -

Il s'agit de "prévenir une catastrophe humaine aux proportions énormes", a expliqué le président Cyril Ramaphosa.

"Vous êtes là pour faire la guerre à un ennemi invisible. On attend de vous (...) que vous sortiez dans les rues pour défendre notre peuple contre le virus", a lancé jeudi le chef de l'Etat, en tenue militaire, à un détachement de soldats prêts à se déployer pour faire respecter le confinement.

Dans le centre de Johannesburg, la police a dispersé à coups de fouet des clients agglutinés devant un supermarché.

Pour Ditebogo Koenaite, pilote de ligne, "les classes moyennes et supérieures respecteront le confinement". "Mais je ne pense pas que les plus modestes pourront respecter la distanciation sociale. C'est plus dur dans les quartiers pauvres parce qu'ils partagent les toilettes" notamment, a-t-elle relevé.

A Singapour, les autorités menacent désormais de six mois de prison ceux qui ne respecteront pas les distances de sécurité entre particuliers.

Mais l'affluence était très forte vendredi pour les prières du vendredi dans de nombreuses mosquées, au Pakistan, en Afghanistan ou en Indonésie.

"Allah protégera les musulmans des désastres causés par le coronavirus", a ainsi déclaré un imam dans une mosquée comble de Kaboul.

- Trois milliards de personnes confinées -

La communauté internationale s'est par ailleurs attachée à mobiliser des sommes astronomiques pour sauver l'économie mondiale.

Aux programmes de sauvetage lancés par plusieurs pays au niveau national s'ajoute depuis jeudi celui concocté par les dirigeants du G20 réunis en sommet par visioconférence sous la présidence de l'Arabie saoudite. Ils ont promis d'injecter 5.000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale foudroyée par la pandémie.

Le nouveau coronavirus a donné un coup d'arrêt à l'activité de nombreux secteurs et contraint trois milliards de Terriens à se calfeutrer chez eux.

Très inquiets de l'accélération de la pandémie de coronavirus, notamment aux Etats-Unis, les marchés boursiers ont à nouveau sombré dans le rouge vendredi, faisant fi des soutiens apportés par les Etats et les banques centrales.

Il est "clair" que l'économie mondiale est désormais entrée en récession, a annoncé vendredi la directrice générale du FMI Kristalina Goergieva.

burs-thm/cr