Coronavirus: tests négatifs sur des passagers rentrés en France

Tous les rapatriés arrivés dimanche de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont commencé lundi leur période de quarantaine, les tests s'étant révélés "négatifs" pour la vingtaine d'entre eux qui avaient été retenus sur la base d'Istres en raison de "symptômes".

"Tous ces tests se sont révélés négatifs et donc toutes ces personnes là ont pu rejoindre les centres" à Aix-en-Provence et à Carry-le-Rouet, dans le sud de la France, où ils vont rester en quarantaine pendant 14 jours, a annoncé lundi sur BFMTV Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé.

Après une première évacuation vendredi, un Airbus A380 s'est posé dimanche après-midi sur la base militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône) avec à son bord 254 personnes, dont 64 Français et des passagers d'une trentaine d'autres nationalités.

124 étrangers sont retournés dans leur pays par avion. En revanche, "une soixantaine de non Européens d'origine variée, Mexique, Rwanda, Brésil, Géorgie" restent sur le sol français, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Parmi les passagers de ce deuxième vol, 36 avaient présenté des symptômes à leur arrivée à Istres. Seize d'entre eux sont immédiatement repartis dans leur pays mais "une vingtaine" de ressortissants français et non-européens ont dû rester sur le tarmac à Istres, afin d'être testés.

- Tous les Français le souhaitant rapatriés -

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a précisé sur France 2 que ces rapatriés seraient "évidemment suivis comme tous ceux qui sont aujourd'hui en quarantaine avec des prises de température régulières".

Après ces deux vols, tous les Français qui en ont fait la demande ont été rapatriés, a-t-elle ajouté.

Parmi les passagers en bonne santé rentrés dimanche, les personnes isolées et les couples ont rejoint une école d'officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, où ils passeront les 14 jours de confinement destinés à éviter tout risque de contamination lié au virus qui a fait plus de 300 morts en Chine.

Cette école, l'Ensosp, qui peut accueillir plus de 500 personnes, est située en zone rurale, à une dizaine de kilomètres du centre-ville.

D'abord "surprise" par le choix de sa commune, Maryse Joissains-Masini, la maire LR d'Aix, a assuré vouloir "être solidaire". Elle a indiqué que l'accès au lieu était drastiquement surveillé et le confinement, total: "Tout se fait en interne, rien ne sort". La mairie organisera une réunion d'information pour les habitants du quartier mardi matin.

- Plus de 17.000 infections -

Les familles avec enfants rapatriées dimanche ont quant à elles rejoint les quelque 180 personnes, en majorité françaises, arrivées vendredi et isolées depuis dans une résidence de vacances de Carry-le-Rouet, une station balnéaire proche de Marseille.

La ministre de la Santé a assuré que l'arrivée de nouvelles personnes en provenance de Chine dans ce centre ne présentait pas de risque de contagion pour celles déjà présentes et ne rallongerait pas leur confinement.

Alors que plusieurs pays ont entamé les opérations pour rapatrier leurs ressortissants de Wuhan, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué dimanche une coopération "remarquable" avec les autorités chinoises, précisant que le rapatriement du personnel diplomatique français n'était pas à l'ordre du jour.

En France, aucun nouveau cas n'a été diagnostiqué: il y a donc toujours six patients atteints, dont un seul, un Chinois âgé de 80 ans, reste en réanimation à Paris. Les cinq autres sont hospitalisés à Paris et Bordeaux.

Le nombre d'infections confirmées au nouveau coronavirus en Chine a grimpé à plus de 17.200 et il s'est propagé dans plus d'une vingtaine de pays. Il a fait jusqu'à présent 361 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), soit plus de morts qu'à l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.

Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse commune au nouveau coronavirus, a annoncé le ministre allemand de la Santé après un entretien téléphonique à ce sujet avec son homologue américain.