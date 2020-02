Coronavirus: un premier mort français et des nouveaux cas en hausse

Un premier Français, un enseignant de 60 ans qui n'avait pas voyagé dans une zone à risque, est mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, et la découverte de nouveaux cas s'accélère en France, avec cinq recensés entre mardi et mercredi.

Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de deux morts (le Français de 60 ans et un touriste chinois de 80 ans), onze guérisons et quatre malades toujours hospitalisés, soit 17 cas au total.

Outre le sexagénaire décédé, deux nouveaux cas ont été confirmés mercredi, en plus des deux déjà annoncés mardi soir. Aucun cas n'avait été repéré en France depuis le 15 février, mais entretemps, la maladie a gagné l'Italie, pays frontalier qui est aussi celui d'Europe le plus touché.

"Le 17e cas confirmé (en France) est un homme de 60 ans, français, qui a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé dans la nuit", a annoncé le N.2 du ministère, Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse.

Le ministère de l'Education nationale a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise. Cet établissement fait partie des zones académiques en vacances scolaires depuis le 14 février au soir et reprendra les cours lundi.

L'enseignant décédé n'avait pas séjourné dans une "zone d'exposition à risque", a déclaré de son côté le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France.

"L'enquête a été lancée en urgence" sur ce patient, selon le Pr Salomon.

Parmi les cas annoncés mercredi figure "un homme français de 55 ans actuellement hospitalisé à Amiens et qui est dans une situation clinique grave (...) en réanimation", a détaillé le Pr Salomon. Il est lui aussi originaire de l'Oise et n'avait pas non plus voyagé dans une zone à risque, selon l'ARS Hauts-de-France.

L'autre est "un homme français de 36 ans hospitalisé à Strasbourg", qui "ne présente pas de signe de gravité", a poursuivi Jérôme Salomon, en indiquant que ce patient revenait de Lombardie, l'une des régions italiennes touchées par la maladie.

Les deux cas annoncés déjà mardi soir sont une Franco-chinoise de 33 ans, hospitalisée à Paris, et un Français de 64 ans, de retour de Lombardie et hospitalisé à Annecy, selon le ministère de la Santé. Tous deux n'ont "pas de signe de gravité", selon Jérôme Salomon.

Il avait dit la veille que la jeune femme était revenue de Chine le 7 février et avait été hospitalisée pour simple "surveillance". Selon lui, elle a été testée négative au nouveau coronavirus et était porteuse de "traces de guérison".

En Côté d'Or, trente touristes ont été placés en confinement par précaution après le décès sans cause certifiée d'un Hongkongais.

- Craintes sur le foot -

Par ailleurs, la crise en Italie a provoqué des craintes autour du match de foot qui doit opposer mercredi soir l'Olympique lyonnais à la Juventus Turin en 8e de finale de Ligue des champions.

De Marine Le Pen à Ségolène Royal, plusieurs figures de l'opposition ont critiqué l'autorisation donnée aux supporteurs de la Juventus de se rendre à Lyon.

"Il n'y a pas lieu d'empêcher ces personnes de se rendre" au match, a répété le ministre de la Santé Olivier Véran, en soulignant qu'il n'y avait pas de malade enregistré dans la région de Turin, qui n'était pas classée comme zone à risques.

Mercredi matin, le Pr Salomon a été entendu par la commission des affaires sociales du Sénat pour exposer les mesures prises par la France contre le virus.

Il a indiqué que "plus de mille tests" avaient pour l'heure été réalisés dans le pays, que ce soit sur des cas possibles, des rapatriés de Wuhan, berceau de l'épidémie en Chine, ou sur des personnes qui avaient été en contact avec des malades.

Il a en outre rappelé qu'une "commande urgente" de masques de protection réservés aux professionnels de santé avait été passée.

Selon lui, le numéro vert (0800 130 000) mis en place pour répondre aux questions sur le coronavirus reçoit "beaucoup d'appels", dont "18.000" pour la seule journée d'hier.

De son côté, le Pr Marc Gentilini, de l'Académie de médecine, a mis en garde contre toute panique irraisonnée.

"Les médias en parlent beaucoup (...), c'est une question importante, certes, mais nous avons l'impression qu'on en fait un peu trop", a-t-il dit en marge d'une séance de l'Académie.

Les craintes liées au coronavirus rejaillissent sur plusieurs secteurs, dont le tourisme: les réservations des vacanciers français pour plusieurs pays d'Asie, principalement le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge en plus de la Chine, se sont effondrées, selon les voyagistes.