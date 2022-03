Coupe Davis: les Bleus en phase finale, peut-être à domicile

Les Bleus se sont qualifiés samedi à Pau pour la phase finale de la Coupe Davis 2022 en battant l'Equateur devant un public et dans une ferveur retrouvés, et espèrent jouer encore à domicile la phase de groupes en septembre.

Au lendemain des victoires d'Arthur Rinderknech et d'Adrian Mannarino dans les deux premiers simples, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont conclu en remportant le double face à Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo (6-3, 7-5).

"Même s'il y a 3-0, et 4-0 avec le match de Benjamin (Bonzi qui a fêté sa première sélection en Coupe Davis en s'imposant 6-0, 6-2 face à Antonio Cayetano March dans un match sans enjeu, ndlr), les matchs étaient accrochés. On a vraiment bien respecté les Equatoriens, on s'est bien préparés pour ne pas avoir de mauvaise surprise. C'était le résultat souhaité. Il y a les victoires, l'état d'esprit, l'ambiance. Tout est positif sur ce weekend à Pau !", s'est félicité le capitaine Sébastien Grosjean.

Les Bleus ont remporté tous les matchs de cette rencontre, mais avec moins de facilité que ce que pouvait laisser présager le gouffre au classement ATP qui les séparait de leurs adversaires dont le joueur N.1 Emilio Gomez, est classé 144e mondial.

- "Il faut le faire!" -

"Quand on est ultra-favoris et que tout le monde s'attend à ce qu'on gagne, il faut le faire ! Je suis fier de l'équipe. Je ne pense pas qu'on ait joué notre meilleur tennis tout au long du weekend, mais on a eu une attitude irréprochable", a relevé Herbert.

Avec Mahut, il constitue l'une des meilleures équipes de double au monde, mais samedi, leur victoire non plus n'est pas allée de soi.

Les Français ont cependant pu compter sur leurs supporters. Samedi, ils étaient près de 4.000 à pousser bruyamment derrières leurs joueurs.

"Le public a joué son rôle, s'est félicité Mahut. Quand on est menés d'un break au 2e set, il est là, on débreake tout de suite. On sent la ferveur du public et si nous on le sent, les adversaires aussi. C'est aussi ça la Coupe Davis".

"Il y avait une super ambiance, on a eu l'impression de retrouver les grandes heures de la Coupe Davis. Emotion, tension, partage avec des gens, c'est pour ça qu'on se prépare. Ca faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça en Coupe Davis !", a renchéri Herbert.

- En France en septembre ? -

Aussi, Mahut n'a-t-il pas caché son espoir de "revivre de tels moments au mois de septembre" pour la phase de groupes qui réunira les 16 nations qualifiées pour la phase finale de la compétition.

Son voeu pourrait être exaucé puisque le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton a annoncé samedi que la France allait se porter candidate à l'organisation de matchs de cette phase de groupes (14-18 septembre).

"J'ai signé il y a à peine un quart d'heure pour recevoir le cahier des charges de cette nouvelle phase dans le cadre de la Coupe Davis", a-t-il souligné.

Conséquence d'un énième changement de format depuis 2019, la phase finale de la Coupe Davis 2022 a été divisée en une phase de groupes composée de seize équipes réparties en quatre groupes de quatre dans quatre villes à déterminer. C'est pour l'accueil de ces matchs que la France va se porter candidate.

La répartition des seize nations qui joueront cette phase de groupes se fera le 24 mars, a indiqué Moretton. Douze équipes, dont la France, passaient vendredi et samedi par un tour de qualification, pour rejoindre la Croatie, finaliste l'an dernier et automatiquement qualifiée, ainsi que la Serbie et la Grande-Bretagne invitées. La Russie, tenante du titre, a été exclue jusqu'à nouvel ordre par la Fédération internationale (ITF), suite à l'invasion de l'Ukraine.

Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront ensuite dans une ville unique pour une phase à élimination directes (23 au 27 novembre), des quarts de finale à la finale. Moretton a laissé entendre que ce "final 8" se déroulerait à Abou Dhabi.