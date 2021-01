Covid-19: lancement de la vaccination en Inde, durcissement des restrictions

L'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre le Covid-19 a débuté samedi en Inde, qui prévoit d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet, alors que les restrictions continuent de se durcir partout dans le monde et notamment en Europe, région la plus touchée par la pandémie.

"J'ai été si heureux de voir mon nom sur la liste!", a témoigné Mohan Ganpat Nikam, 53 ans, gardien dans un hôpital de Bombay, la capitale économique de l'Inde, visiblement soulagé de pouvoir être enfin vacciné.

En Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants et deuxième nation la plus frappée par la pandémie, les 30 millions de soignants et les plus exposés à la maladie seront les premiers à être vaccinés, suivis par environ 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement vulnérables.

Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne vaccinale représente un défi colossal, d'autant que les deux vaccins utilisés exigent d'être conservés à très basse température.

Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au moins 2.009.991 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

- "Les chiffres ne mentent pas" -

Les États-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 392.000 décès pour près de 24.000 cas recensés.

Illustration de cette tragédie américaine : dans les pompes-funèbres Boyd, petite entreprise familiale du sud de Los Angeles, les corps des victimes du Covid-19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de pause.

"Je suis dedans tous les jours. C'est ce que je vois, ce que je vis. Ce n'est pas une blague. Les chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.

Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé au démarrage de la vaccination dans tous les pays "dans les cent prochains jours", tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès aux vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres".

Le Cambodge a annoncé samedi une "aide" de la Chine qui va lui fournir un million de doses de son vaccin Sinovac.

En Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est réjoui de l'arrivée dans le pays d'un million de doses du vaccin chinois Sinopharm.

- "Calme et ordre" -

Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme pour accélérer l'immunisation des Américains. Il souhaite que 100 millions de doses soient injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat.

Face aux problèmes techniques et à une pénurie de doses, les New-Yorkais doivent pour le moment s'en remettre à la débrouille pour se faire vacciner.

Il a ainsi fallu trois jours à Dee, âgée de 78 ans, pour décrocher un rendez-vous, grâce à l'aide de sa famille, après de nombreuses heures d'attente sur internet et "beaucoup, beaucoup de tentatives".

En France, la campagne de vaccination doit s'élargir lundi aux personnes de plus de 75 ans ne vivant pas en Ehpad (maison de retraite médicalisée), ainsi qu'aux personnes présentant des pathologies à haut risque. Mais là aussi, la prise de rendez-vous s'apparente parfois à un parcours du combattant.

Cette campagne sera "progressive" et se déroulera "dans le calme et dans l'ordre", a assuré le Premier ministre Jean Castex, au premier jour de la généralisation nationale du couvre-feu à 18H00 locales (17H00 GMT), ceci pour au moins quinze jours.

Et pendant ce temps, le seuil symbolique des 70.000 morts depuis le début de la pandémie a été franchi samedi en France, avec 196 morts dans les dernières 24 heures.

Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent alors que les variants du virus se propagent.

Un cas de variant sud-africain a été détecté dans le territoire français d'Outre-Mer de Mayotte, poussant les autorités à suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche.

L'Argentine a enregistré son premier cas de variant britannique, trouvé chez un homme résidant au Royaume-Uni et arrivé dans le pays fin décembre.

Afin d'enrayer la pandémie, les pays européens comptent beaucoup sur le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Les deux laboratoires ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" pour limiter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre semaines".

- "Au milieu des étoiles" -

En Colombie comme au Liban, qui a enregistré vendredi un nouveau record de décès et où les autorités ont imposé un confinement strict, les hôpitaux sont saturés.

Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux de Manaus a provoqué vendredi des concerts de casseroles dans les grandes villes du pays en protestation contre le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

L'Italie, qui a dépassé le million de personnes vaccinées, va reconfiner à partir de lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.

A contre-courant, le gouvernement espagnol a annoncé samedi exclure pour l'instant un nouveau confinement, malgré une explosion des cas depuis les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du pays d'avancer leur couvre-feu.

A Vienne, des manifestations d'opposants aux mesures sanitaires ont rassemblé environ 10.000 personnes samedi après-midi, selon les estimations de la police autrichienne.

En Argentine, la légende du tango et chorégraphe argentin Juan Carlos Copes est décédé samedi à 89 ans des suites de complications liées au Covid-19, a annoncé sa famille. Pour sa fille, "il brillera toujours au milieu des étoiles et pour toujours dans l'histoire du tango dansé".

burx-esp/avz/hba/lb