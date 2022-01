Covid-19: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 150.000 morts au Royaume-Uni

Le coronavirus a coûté la vie à plus de 150.000 personnes au Royaume-Uni, a indiqué samedi le gouvernement, un cap symbolique pour le pays parmi les plus endeuillés d'Europe.

Plus précisément, ce sont 313 nouveaux décès dus au Covid-19 qui ont été enregistrés samedi, portant à 150.057 depuis le début de la pandémie le nombre total de personnes décédées 28 jours après un test positif.

- Deux millions de cas par jour dans le monde

Plus de 2 millions de cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés en moyenne dans le monde sur la semaine du 1er au 7 janvier, un chiffre qui a doublé en dix jours, selon un comptage de l'AFP.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté de 270% depuis la découverte fin novembre 2021 du variant Omicron au Botswana et en Afrique du Sud.

La grande majorité des nouveaux cas sont actuellement détectés en Europe (7.211.290 cas en sept jours,+47% par rapport à la semaine précédente) et aux États-Unis et au Canada (4.808.098 cas, +76%).

- France: rebond de la mobilisation anti-pass

Les manifestations des anti-pass sanitaire et opposants au vaccin contre le Covid-19 ont connu samedi un très net rebond en France, avec 105.200 participants, soit quatre fois plus que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre, selon les autorités.

Ce sursaut de mobilisation intervient après des propos du président français Emmanuel Macron, qui a dit cette semaine vouloir "emmerder" les non-vaccinés".

- Djokovic demande à pouvoir s'entraîner

Novak Djokovic, interdit d'entrée en Australie pour raisons sanitaires et qui estime pouvoir être dispensé de vaccination après avoir contracté le Covid en décembre, a demandé samedi à pouvoir quitter le centre de rétention de Melbourne pour s'entraîner.

Un recours du N°1 mondial du tennis doit être examiné lundi par le tribunal fédéral, à un peu plus d'une semaine de l'Open d'Australie.

- CAN: l'équipe du Burkina touchée, le Sénégalais Koulibaly positif

"Quatre à cinq joueurs cadres" du Burkina Faso et le sélectionneur ont été testés positifs au Covid et devraient manquer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) dimanche à Yaoundé, a expliqué le coach adjoint, qui conteste la procédure.

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a également été testé positif au Covid-19, a annoncé son club de Naples (Serie A italienne). Le joueur "est vacciné et asymptomatique. Il est désormais à l'isolement, en respect du protocole sanitaire", précise le club.

- Iran: mort du poète Baktash Abtin, contaminé en prison

Le poète, cinéaste et dissident iranien Baktash Abtin est décédé en prison après y avoir contracté le Covid-19, ont annoncé samedi plusieurs organisations de défense des droits humains, qui accusent Téhéran d'être responsable de ce décès.

- Hong Kong: fin de quarantaine pour des dizaines de personnalités

Des dizaines de personnalités de Hong Kong, dont le chef de la police et le ministre des Finances, vont être autorisées à quitter leur quarantaine après qu'un des deux cas de Covid-19 détectés à une fête à laquelle ils participaient a été déclaré faux positif samedi.

- Plus de 5,4 millions de morts

La pandémie a fait plus de 5.478.486 morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP samedi à 11H00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 837.262 morts, suivis par le Brésil (619.937), l'Inde (483.463) et la Russie (315.400). Le Mexique a lui franchi vendredi la barre des 300.000 morts.

L'Organisation mondiale de la santé estime toutefois, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.