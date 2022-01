Covid-19: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Restrictions sanitaires accrues pour les forces américaines au Japon

Les restrictions sanitaires concernant les forces américaines au Japon ont été encore renforcées, ont annoncé dimanche Washington et Tokyo, alors que nombre de responsables nippons font un lien entre les bases américaines et la recrudescence de la pandémie dans l'archipel.

Le personnel des bases américaines est cantonné sur ces sites à compter de lundi pour deux semaines, les sorties hors bases étant limitées aux "activités essentielles", selon un communiqué commun des forces américaines au Japon (USFJ) et du gouvernement nippon.

- Moins de 450.000 visiteurs au Machu Picchu en 2021, un tiers de moins qu'en 2019

Moins de 450.000 personnes ont visité en 2021 la citadelle inca du Machu Picchu, haut lieu du tourisme au Pérou, soit moins d'un tiers de la fréquentation enregistrée en 2019, avant la pandémie de coronavirus.

- Manifestation à Bruxelles contre les restrictions sanitaires

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, aux cris de "liberté", a constaté un journaliste de l'AFP.

- Grèce: 1er février date butoir pour le rappel vaccinal

Les personnes qui n'auront pas reçu leur dose de rappel contre le Covid-19 d'ici au 1er février ne pourront plus accéder en Grèce aux lieux réservés aux personnes vaccinées, a annoncé le ministre grec de la Santé Thanos Plevris.

- Tennis: début de l'audience consacrée à Novak Djokovic

La justice australienne se penchait lundi sur l’affaire à rebondissements du visa de Novak Djokovic qui tient la planète tennis en haleine depuis que le N.1 mondial s’est vu refuser le droit de défendre son titre à l’Open d'Australie pour raison sanitaire.

L'audience s'est ouverte avec quarante minutes de retard après un problème informatique dû à un trop grand nombre de connexions pour assister à la retransmission en ligne.

- France: renforcement des capacités de tests

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a annoncé "un plan de renforcement" de la politique de tests, avec notamment le déploiement de "plusieurs centaines" de centres de dépistage près des centres de vaccination.

- Plus de 10 millions de cas en Afrique

L'Afrique a enregistré au total plus de 10 millions de cas de coronavirus, selon les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent (Africa CDC), qui dépend de l'Union africaine (UA), consultés dimanche par l'AFP.

- CAN: Mendy positif au Covid, incertain pour le premier match du Sénégal

Le gardien de Chelsea Édouard Mendy pourrait manquer le premier match du Sénégal en Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre le Zimbabwe, après avoir été testé positif au Covid-19, a annoncé dimanche la Fédération sénégalaise de football.

- Chine: 14 millions de personnes testées à Tianjin

La ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, a conseillé dimanche à ses quelque 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elle procédait à des tests massifs après une série de cas récents, dont plusieurs liés au variant Omicron, ont rapporté les médias d'Etat.

- Plus de 5,4 millions de morts

La pandémie a fait plus de 5.483.023 morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 837.594 morts, suivis par le Brésil (619.981, l'Inde (483.790) et la Russie (316.163).

L'Organisation mondiale de la santé estime toutefois, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burx/cn/dth