Covid-19: le Portugal rouvre les musées, les terrasses de café et les collèges

Musées, collèges et terrasses de café rouvrent lundi au Portugal, plus de deux mois après leur fermeture, deuxième étape d'un plan de déconfinement progressif pour éviter une reprise de l'épidémie de Covid-19 qui a durement frappé le pays en début d'année.

Après la réouverture des écoles primaires le 15 mars dernier, c'est au tour lundi des collégiens de reprendre le chemin de leurs établissements.

Les autres secteurs d'activité qui rouvrent au public devront observer des règles sanitaires strictes. Les rassemblements seront limités à quatre personnes par table sur les terrasses de café, tandis que les cours collectifs restent interdits dans les salles de sport et les musées devront adapter leurs horaires d'ouverture.

"On s'attend à accueillir très peu de visiteurs" en raison de l'absence de touristes étrangers, a expliqué à l'AFP Antonio Nunes Pereira, directeur du palais national de Pena à Sintra, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne.

"Nous attendons une vraie reprise l'été prochain" quand "le processus de vaccination sera plus avancé en Europe" et que les règles de voyage seront assouplies, a ajouté le responsable de l'un des monuments les plus visités au Portugal, avec près de deux millions de visiteurs en 2019, dont plus de 85% d'étrangers.

Confronté à une explosion des cas de Covid-19 après les fêtes de fin d'année, qui a provoqué une saturation des hôpitaux, le gouvernement avait imposé un deuxième confinement général à la mi-janvier, suivi une semaine plus tard par la fermeture des écoles.

Pour favoriser ce retour en sécurité dans les écoles, le gouvernement s’appuie sur un dépistage de masse et un plan de vaccination du personnel enseignant.

Selon le plan de déconfinement du gouvernement, les lycées, les universités et les salles de spectacle devront attendre jusqu'au 19 avril pour rouvrir et les restaurants devront attendre début mai.

La situation sanitaire est réévaluée toutes les deux semaines avec la possibilité d'introduire des restriction dans les municipalités affichant le plus grand nombre de cas, selon le plan du gouvernement.

Pendant cette période, les autorités ont décidé de maintenir les restrictions de voyages.

Les vols avec le Brésil et le Royaume-Uni restent suspendus pour limiter la propagation des nouveaux variants, tandis que les contrôles aux frontières terrestres entre le Portugal et l'Espagne, dont le passage est limité à quelques exceptions, ont été prolongés jusqu'à la mi-avril.