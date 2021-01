Covid-19: retard limité des livraisons de vaccins en Europe, durcissement des restrictions

Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des livraisons de vaccins en Europe, au moment où plusieurs pays durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.

L'Europe, région la plus endeuillée, compte beaucoup sur le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech, alors que les pays traversent une deuxième vague virulente, face à un variant britannique considéré par des scientifiques comme jusqu'à 74% plus contagieux.

Les deux laboratoires se veulent rassurants samedi: ils ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" pour limiter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre semaines".

"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Cause de ce retard, des "modifications des processus de production" de l'usine belge de Puurs qui vont permettre d'augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.

Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de fournir la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne de vaccination.

- Couvre-feu à 18H en France -

Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent alors que les variants du virus se propagent.

La France, où plus de 413.000 personnes ont été vaccinées, a franchit samedi le seuil des 70.000 morts. Le même jour, un couvre-feu à 18H00 entrait en vigueur pour au moins 15 jours dans toute la métropole, un nouveau tour de vis auquel se plient des commerçants résignés.

L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison d'un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner à partir de lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.

En Colombie comme au Liban, où les autorités ont imposé un confinement strict, les hôpitaux sont saturés.

Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux de Manaus a provoqué vendredi des concerts de casseroles dans les grandes villes du pays en protestation contre le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

A contre-courant, le gouvernement espagnol a annoncé samedi exclure pour l'instant un nouveau confinement, malgré une explosion des cas depuis les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du pays d'avancer leur couvre-feu.

- 300 millions de vaccinés d'ici juillet -

De l'autre côté du globe, l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre le Covid-19 a commencé samedi en Inde, qui prévoit d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.

Le pays, le deuxième le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, figure en deuxième position des nations les plus frappées par la pandémie avec plus de 10 millions de cas. Quelque 30 millions de soignants et les plus exposés à la maladie sont les premiers à être vaccinés, suivis par environ 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement vulnérables.

Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne vaccinale représente un défi colossal, d'autant que les deux vaccins utilisés exigent d'être conservés à très basse température.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès aux vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres".

Le Cambodge a annoncé samedi une "aide" de la Chine qui va lui fournir un million de doses de son vaccin Sinovac. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Li a promis aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin.

Et en Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est réjoui de l'arrivée dans le pays d'un million de doses du vaccin chinois Sinopharm.

- "Les chiffres ne mentent pas" -

Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au moins 2.009.991 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés.

Illustration de cette tragédie américaine: dans les pompes-funèbres Boyd, petite entreprise familiale du sud de Los Angeles, les corps des victimes du Covid-19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de pause. "Je suis dedans tous les jours. C'est ce que je vois, ce que je vis. Ce n'est pas une blague. Les chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.

Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme pour accélérer l'immunisation des Américains. Il souhaite que 100 millions de doses soient injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat.

