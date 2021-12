Covid-19 : "tsunami" des contaminations dans le monde, systèmes de santé sous tension

Le "tsunami" des cas de Covid-19 fait peser de lourds risques sur les systèmes de santé, a averti mercredi l'OMS, sur fond de flambée de la pandémie ces derniers jours, avec un nombre record de contaminations dans le monde sur la semaine écoulée.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme : "je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement".

Cette pression n'est pas seulement due aux nouveaux patients, mais aussi au grand nombre des membres du personnel de santé tombant malades, a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Les personnes non vaccinées courent beaucoup plus de risques de mourir de l'un ou l'autre de ces variants", a-t-il aussi martelé.

Plus de 935.000 cas de Covid-19 en moyenne ont été détectés chaque jour entre le 22 et le 28 décembre, un nombre encore jamais atteint depuis le début de la pandémie fin 2019, qui représente une hausse de 37% par rapport à la semaine précédente, selon un comptage de l’AFP réalisé à partir de bilans officiels.

"Le risque global lié au nouveau variant préoccupant Omicron reste très élevé", avec notamment un "rythme de doublement (des cas) de deux à trois jours", a noté l'OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, en dépit de données préliminaires suggérant un moindre risque d'hospitalisation lié à Omicron.

La majeure partie des nouvelles contaminations - en hausse au plan mondial depuis la mi-octobre - sont constatées en Europe où plusieurs pays ont enregistré de nouveaux records de cas quotidiens.

- "Raz-de-marée" -

Comme en France, avec 208.000 cas recensés mercredi pour les 24 heures écoulées. Des chiffres qui "donnent le vertige", a relevé le ministre de la Santé Olivier Véran. Selon lui, ce n'est plus une "vague", ni même une "lame de fond", mais bien un "raz-de-marée".

Quelque "10% de la population française est cas contact" et les non-vaccinés ont "peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop", a-t-il averti. Les autorités françaises ont pris ces derniers jours de nouvelles mesures, mais sans recourir au couvre-feu ou à un nouveau confinement.

Le Danemark, actuellement le pays dans le monde avec le plus de nouveaux cas de Covid-19 par rapport à sa population, a pareillement pulvérisé son record, avec 23.228 cas supplémentaires en 24 heures.

Un pic de contaminations a également été atteint au Royaume-Uni mardi : près de 130.000 cas en Angleterre et au Pays de Galles. Ce pays a entamé une campagne massive de rappel vaccinal qui a déjà permis d'administrer une dose supplémentaire à presque 57% des plus de 12 ans.

L'Espagne, le Portugal et la Grèce ont de même vu exploser les contaminations.

Situation identique de l'autre côté de l'Atlantique.

Avec plus de 265.000 cas quotidiens en moyenne depuis une semaine, les Etats-Unis font face à un record d'infections. Omicron est désormais le variant dominant dans ce pays.

Les autorités sanitaires américaines ont averti que les tests antigéniques de dépistage, aux résultats rapides, étaient moins sensibles au variant Omicron qu'aux variants précédents et donc potentiellement moins fiables.

L'Argentine a, elle aussi, connu une spectaculaire propagation du virus, avec près de 34.000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures.

En Israël, le nombre des cas supplémentaires augmente aussi (2.967) sans toutefois se traduire jusqu'à présent par une hausse marquée des hospitalisations dans ce pays où plus de la moitié des adultes ont déjà reçu une dose de rappel et où des scientifiques effectuent depuis lundi des essais cliniques sur la pertinence d'une quatrième dose de vaccin.

Jusqu'à présent, l'explosion de la pandémie ne s'est pas traduite par une augmentation globale du nombre des morts, en baisse depuis trois semaines dans le monde

- Nouvelles restrictions -

Plusieurs pays ont mis en place de nouvelles restrictions strictes.

La Chine, qui enregistre une poussée épidémique à moins de 40 jours des JO d'hiver de Pékin, a confiné mardi plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires.

Après la ville de Xi'an (nord) soumise depuis une semaine à une quarantaine et qui connaît désormais des difficultés d'approvisionnement, plusieurs dizaines de milliers d'habitants d'un arrondissement de la ville de Yan'an, à 300 kilomètres de Xi'an, ont reçu pour consigne mardi de rester chez eux, les entreprises devant fermer.

La Chine a fait état mardi de 209 nouveaux malades en 24 heures, le nombre le plus important en 21 mois.

En Allemagne, où une nouvelle batterie de restrictions est entrée en vigueur mardi, le ministre de la Santé prépare les esprits à un nouveau tour de vis. "Les mesures actuelles (...) ne suffiront pas pour empêcher une augmentation significative des cas d'infection liés à Omicron", a dit Karl Lauterbach.

L'Afrique du Sud, qui avait annoncé la semaine dernière la fin du traçage des cas contacts de personnes testées positives au Covid-19, est revenue sur cette décision.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.413.630 morts dans le monde depuis l'apparition du coronavirus fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

Le nombre des morts liées au Covid-19 pourrait selon l’OMS, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à ce coronavirus, être deux à trois fois plus élevé.