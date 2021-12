Covid: l'UE autorise le vaccin Novavax, avertissements face à Omicron

L'Union européenne a autorisé lundi l'utilisation du vaccin anti-Covid de l'américain Novavax, tandis que les avertissements se multiplient, aux Etats-Unis et en Europe, face à la progression du variant Omicron particulièrement contagieux.

Le vaccin de la firme américaine devient ainsi le cinquième approuvé par la Commission européenne, qui a suivi l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Novavax utilise une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins autorisés précédemment, ce qui pourrait selon la firme américaine réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés. A l'instar de vaccins infantiles largement utilisés, il s'agit d'un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

"C'est une addition bienvenue à l'arsenal pour protéger les Européens. Puisse-t-il être un solide encouragement pour les non-vaccinés ou ceux qui n'ont pas fait leur rappel!", a salué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

En revanche, Novavax a reconnu qu'elle "évaluait son vaccin contre le variant Omicron" et travaillait encore sur une version spécifique pour le combattre.

La Commission européenne avait déjà conclu un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses.

- Omicron "se déchaîne" -

Parallèlement, les avertissements se multiplient dans le monde face à la vague de contaminations provoquées par Omicron, détecté en novembre en Afrique du Sud et au Botswana.

"Si nous voulons mettre fin à la pandémie dans l'année qui vient, nous devons mettre fin à l'iniquité (vaccinale) en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée" d'ici mi-2022, a prévenu lundi le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"2022 doit être l'année où nous mettrons fin à la pandémie", a-t-il souhaité. Car "nous en avons tous assez de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles", mais pour mieux les protéger et se protéger soi-même, "cela signifie dans certains cas annuler un événement", a-t-il ajouté, à quelques jours des fêtes de fin d'année. "Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins".

Selon la Commission européenne, Omicron pourrait devenir dominant d'ici mi-janvier dans l'UE, où 67% seulement de la population est pleinement vaccinée.

Douze personnes contaminées par Omicron sont mortes et 104 sont hospitalisées au Royaume-Uni, a déclaré lundi le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab.

"Si nous observons Omicron, ce que nous savons, c'est que ça se répand très rapidement", a constaté M. Raab, ajoutant: "Nous ne savons pas vraiment à quel point ça va être grave".

A cause de la propagation du nouveau variant, le Forum économique mondial, qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos (Suisse), a été "reporté" par ses organisateurs.

Pour sa part, le joueur de tennis Rafael Nadal a annoncé lundi avoir été testé positif au Covid-19 à son retour du tournoi exhibition d'Abou Dhabi.

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, avait averti dimanche que le variant Omicron "se déchaînait" à travers le monde, en s'inquiétant du nombre d'Américains toujours non vaccinés.

En Allemagne, le gouvernement s'apprête à durcir les restrictions sanitaires autour du Nouvel An, en fermant toutes les discothèques et réduisant les contacts entre particuliers y compris les vaccinés, selon un projet consulté lundi par l'AFP.

- Vaccins pour les 5-11 ans -

Aux Pays-Bas, tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres sont d'ailleurs fermés depuis dimanche et jusqu'au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes au moins jusqu'au 9 janvier.

En Belgique, le gouvernement vient de donner son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid, gratuite et volontaire avec l'accord des parents, avec "une version pédiatrique du vaccin Pfizer/BioNTech", et les premières invitations seront lancées "dès la fin du mois de décembre".

Plusieurs pays européens, dont le Danemark, l'Autriche, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont déjà étendu la vaccination aux enfants. En France, les autorités sanitaires ont donné lundi leur feu vert et le gouvernement espère proposer cette vaccination à partir de mercredi.

- Faux pass en France -

Le gouvernement israélien a interdit dimanche à ses citoyens de se rendre dans plusieurs pays européens placés sur liste rouge, parmi lesquels la France, et les Etats-Unis pourraient y être ajoutés afin d'empêcher la propagation d'Omicron.

La mobilisation contre les mesures anti-Covid se poursuit aussi, comme en Belgique, où une marche contre la vaccination et le certificat sanitaire a rassemblé plusieurs milliers de personnes dimanche à Bruxelles.

En France, quelque 182.000 faux pass sanitaires ont été générés depuis l'été, selon le gouvernement, qui intensifie les contrôles au moment où le pays est confronté à un haut niveau de contaminations, avec quelque 50.000 nouveaux cas par jour.

La pandémie a fait au moins 5,35 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi.