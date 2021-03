Covid: la vaccination AstraZeneca reprend peu à peu, nouvelles restrictions en France

Plusieurs pays européens ont recommencer vendredi à administrer le vaccin AstraZeneca, recommandé par les experts de l'OMS, tandis que la France reconfinait un tiers de sa population et que l'Allemagne annonçait une augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19.

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont conclu vendredi que le vaccin AstraZeneca "continue d'avoir un profil bénéfices-risques positif", confirmant le verdict rendu la veille par l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui l'a jugé "sûr et efficace".

"Les données disponibles ne suggèrent pas d'augmentation globale des troubles de la coagulation", a ajouté le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale (GACVS) de l'OMS.

Pour lutter contre le virus, l'Allemagne et la France, tout comme l'Italie, la Bulgarie ou la Slovénie, ont repris vendredi la vaccination avec l'AstraZeneca. D'autres pays s'y remettront la semaine prochaine, notamment l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas.

Une quinzaine de pays avaient suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin après le signalement de possibles effets secondaires graves tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots, finalement sans lien avéré avec ce sérum.

En revanche, le Danemark a annoncé vendredi que, comme ses voisins la Norvège et la Suède, il attendrait avant de reprendre les vaccinations.

La Finlande, qui n'avait jusqu'ici pas suspendu le vaccin AstraZeneca, a décidé quant à elle d'interrompre son utilisation par "précaution" après deux cas suspects de thromboses cérébrales.

- "Freiner le virus" en France -

Ces décisions interviennent alors que la pandémie a fait au moins 2,69 millions de morts dans le monde et que les contaminations ont continué de progresser cette semaine, selon des données compilées par l'AFP.

Le Brésil reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 71.900 nouveaux cas quotidiens (+4%), devant les Etats-Unis (64.500, +15%) et la France (27.300, +24%).

En France, où l'épidémie accélère nettement, le gouvernement a annoncé jeudi soir un troisième confinement en un an, avec des mesures plus souples que pour les précédents.

A partir de vendredi minuit, plus de 20 millions de Français, notamment en région parisienne et dans les Hauts-de-France (nord), seront soumis à de nouvelles restrictions pour un mois

Les principales nouveautés sont la fermeture de nouveaux commerces, dits non essentiels, et l'accent mis sur le fait qu'on se contamine davantage à l'intérieur que dehors.

"Je crois que le mot confinement n'est pas adapté", a déclaré le président Emmanuel Macron. "Ce qu'on veut, c'est freiner le virus sans nous enfermer".

Une certaine fébrilité s'est emparée vendredi des Parisiens quelques heures avant l'entrée en vigueur de ces mesures. En fin de journée, quelque 400 kilomètres d'embouteillages étaient enregistrés à la sortie de Paris.

Le Premier ministre français Jean Castex a, lui, reçu vendredi sa première dose d'AstraZeneca, tout comme le Premier ministre britannique Boris Johnson.

- Merkel et Draghi candidats pour AstraZeneca -

Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé qu'il allait, lui aussi, se faire vacciner avec l'AstraZeneca, et la chancelière allemande Angela Merkel a indiqué être prête à le faire.

Elle s'est également montrée prête à commander le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V pour son pays, s'il est autorisé dans l'Union européenne.

L'Allemagne est confrontée à une augmentation "très clairement exponentielle" des infections au Covid-19, selon le vice-président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch, qui a dit craindre pour les semaines à venir "un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés".

Le pays va restreindre par ailleurs à partir de dimanche les passages à sa frontière avec la Pologne, pays classé en zone Covid-19 à haut risque par l'institut Robert Koch.

La Belgique, elle, enregistre depuis une semaine une "flambée" de cas, qui nécessitent de "resserrer la vis" sur les restrictions, selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

De nouvelles mesures concernant les écoles ont été demandées aux ministres de l'Enseignement des trois communautés linguistiques.

En Asie, les Philippines ont annoncé vendredi de nouvelles restrictions, alors que les contaminations y ont atteint un nouveau record, avec plus de 7.000 nouveaux cas par jour.

Au Brésil, le maire de Rio de Janeiro a décidé la fermeture des plages à partir de ce week-end pour freiner la propagation du virus.

La pandémie est désormais hors de contrôle au Brésil, où le Covid-19 a tué plus de 287.000 personnes depuis un an et où la campagne de vaccination a démarré très lentement. A peine plus de 5% de la population y a reçu une première dose de vaccin et moins de 2% la seconde.

La vaccination continue cependant à s'intensifier dans le monde. Au moins 402,3 millions de doses ont été administrées, dont un quart aux Etats-Unis, selon un comptage de l'AFP jeudi.

Aux Etats-Unis, le président Joe Biden a annoncé que le pays franchirait vendredi, avec plus d'un mois d'avance, son objectif de 100 millions d'injections durant les 100 premiers jours de son mandat.

burx-slb/fjb