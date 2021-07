Décès de Jacob Desvarieux, leader du groupe antillais Kassav'

Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, membre fondateur du groupe Kassav', est décédé vendredi au CHU de Guadeloupe des suites du Covid-19, ont annoncé les médias locaux.

Agé de 65 ans, Jacob Desvarieux avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. De santé fragile, il avait été placé en coma artificiel, avait récemment indiqué la production du groupe Kassav', qui avait également annoncé annuler tous les concerts prévus.

"Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami", a tweeté le chanteur sénégalais Youssou Ndour, figure majeure de la world music.

Né à Paris le 21 novembre 1955, Jacob Desvarieux grandit en Guadeloupe où il s'oriente rapidement vers la musique. Il fonde en 1979, avec Pierre Edouard Decimus le groupe Kassav', pionnier du zouk, une musique nouvelle qui fera danser la planète entière et vendre des millions d'album.

Jacob Desvarieux a aussi travaillé sur des albums personnels et composé pour d'autres chanteurs.

"Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent, et une voix connue de tous", a réagi sur Twitter Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, tandis que, sur les réseaux sociaux, les hommages d'anonymes et de proches du chanteur et musicien, très connu aux Antilles, affluaient.

"Ce soir, la Guadeloupe tout entière pleure l'un de ses plus grands ambassadeurs, dont l'immense talent, les valeurs, la bonté d'âme et l'amour viscéral de son pays le faisaient rayonner bien au-delà de la sphère artistique", a réagi le président du conseil départemental de Guadeloupe, Guy Losbar.