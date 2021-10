Décès Tapie: le football se souvient de celui qui restera à jamais le premier à avoir conquis l'Europe

"A jamais le boss", "à jamais Olympien", "à jamais dans la mémoire du club et des Marseillais": l'hommage du monde sportif à Bernard Tapie, décédé dimanche, rappelait son plus beau fait d'armes à la tête de l'OM, son club de 1986 à 1995: la première (et pour le moment seule) victoire en Ligue des champions de l'histoire du football français.

Il n'a jamais porté le maillot de l'OM, pour le plus grand désespoir des supporteurs locaux, mais Zinédine Zidane est un enfant de Marseille et sait ce que sa ville de naissance doit à Tapie.

"Mon souvenir de Monsieur Tapie, tout simplement Président de l'OM qui a eu l'ambition de monter une équipe pour gagner la Champions League. Il a réussi ! A jamais dans la mémoire du club et des Marseillais, que je suis", a écrit le champion du monde 98 sur les réseaux sociaux.

Grâce à Tapie, les Marseillais sont en effet "à jamais les premiers", au point que cette phrase soit devenu le slogan officieux du club phocéen, première équipe française à avoir conquis en 1993 la prestigieuse C1, la compétition-reine du football européen.

Sans surprise, les hommages les plus émouvants sont venus de Marseille où une chapelle ardente en hommage à Bernard Tapie sera dressée cette semaine au stade Vélodrome.

- "Mental de fer" -

"A jamais Olympien ! Bernard Tapie a perdu son ultime combat. Contre un adversaire reconnu pour être imbattable. La lutte fut longue et âpre. Mais elle a fini par tourner du mauvais côté. Incarnant le succès, la victoire, la conquête, il a marqué la légende olympienne. Pour toujours", a déclaré l'OM dans un communiqué.

"Repose en paix Bernard Tapie, quel homme. Légende", a de son côté tweeté l'Anglais Chris Waddle, passé par l'OM entre 1989 et 1992, tandis que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a reconnu que sa disparition l'attristait "profondément".

"C'est sous sa direction, à l'Olympique de Marseille, que j'ai connu mes premiers grands succès, que j'ai remporté mes premiers titres, notamment le plus beau qu’un joueur puisse rêver avec son club, la Ligue des champions, le 26 mai 1993", a rappelé l'ancien milieu de l'OM (1989-1994).

"A travers l’exigence qui était la sienne, il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur. Bernard Tapie était un homme passionné et passionnant quand il parlait de management, un battant qui détestait être battu et dont le mental de fer déteignait sur ses joueurs", a-t-il souligné.

"Bernard Tapie était en avance sur beaucoup de choses", a jugé de son côté Rolland Courbis, ancien joueur puis entraîneur de l'OM.

- Applaudissements au Roazhon Park -

Pour Jean-Michel Aulas, actuel président de l'Olympique Lyonnais, "c'est un pan entier du football français qui s'éteint": "Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d'entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd'hui, y compris pour l'Olympique Lyonnais".

Ancien président du Paris SG, Michel Denisot retient lui "les 1.000 vies de Bernard Tapie (qui) sont hors-normes".

Comme la grande majorité des clubs de L1, la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu hommage à Tapie, au coeur du plus grand scandale du football français avec l'affaire du match truqué entre l'OM et Valenciennes en mai 1993, avec un communiqué, sans décrêter de minute de silence avant les matches de la 9e journée de L1 au programme dimanche.

"La LFP a appris avec une immense peine la disparition de Bernard Tapie. En ce moment d'une grande tristesse pour le football français, la LFP présente toutes ses condoléances à sa famille, ses proches et à l’Olympique de Marseille", a indiqué la LFP.

Avant le coup d'envoi du match Rennes-PSG dimanche à la mi-journée, les spectateurs du Roazhon Park lui ont rendu hommage en applaudissant pendant une trentaine de secondes alors qu'une photo de l'ancien patron de l'OM apparaissait sur un écran géant.