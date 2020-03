Défaut de paiement de la dette: de nombreux précédents

Avant le Liban, qui a annoncé samedi être pour la première fois de son histoire en défaut de paiement, de nombreux pays se sont trouvés dans une situation d'insolvabilité. Voici les cas les plus emblématiques:

- 1982: Mexique -

Le 22 août, toutes les grandes places financières du monde et près de mille créanciers reçoivent un télex leur annonçant que le Mexique est en état de cessation de paiement. La dette elle-même atteint 86 milliards de dollars et les intérêts 21 milliards.

Le président Jose Lopez Portillo a dépensé sans compter les surplus générés par l'argent du pétrole. Ce déséquilibre est aggravé en 1981 par la chute des cours de l'or noir.

Après l'annonce du défaut, les États-Unis se portent au secours de leur voisin avec des prêts relais de plusieurs milliards de dollars. Le Fonds monétaire international (FMI) apporte aussi une aide en échange de réformes drastiques.

En 1995, le FMI devra à nouveau se porter au secours du Mexique, lui accordant près de 18 milliards de crédit sur un plan international de sauvetage de 50 milliards.

- 1998: Russie -

L'économie russe est déstabilisée par une lame de fond financière venue d'Asie. Les attaques spéculatives sur le rouble se multiplient et les cours des matières premières, principales ressources de la Russie, plongent.

Le 17 août, le gouvernement dévalue la monnaie, déclare un moratoire unilatéral sur la dette étrangère et renonce à honorer ses échéances vis-à-vis des créanciers nationaux.

La Russie, dont la dette publique en devises étrangères s'élève alors à 141 milliards de dollars et la dette intérieure à 50,6 milliards, devra attendre douze ans pour revenir emprunter sur les marchés.

- 2001: Argentine -

En récession économique depuis trois ans, l'Argentine enchaîne les plans d'austérité et ne contrôle plus sa dette extérieure.

Début décembre, craignant l'effondrement de l'économie, le gouvernement plafonne les retraits en liquide dans les banques. Des émeutes sont sévèrement réprimées (33 morts). Le président Fernando de la Rua démissionne.

Le 23, le président intérimaire Adolfo Rodriguez Saa décrète un moratoire sur la dette nationale, entraînant un défaut de paiement d'environ 100 milliards de dollars sur la dette argentine auprès de créanciers privés, soit le défaut le plus important de l'histoire. Certains créanciers ont accepté une restructuration de la dette en 2005 et en 2010, d'autres ont refusé.

Début 2016, l'Argentine est revenue sur les marchés internationaux de capitaux.

- 2008: Équateur -

Le 12 décembre, l’Équateur suspend le paiement de près de 40% de sa dette internationale, qui s'élève alors à 9,9 milliards de dollars, soit 19% du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Le président Rafael Correa estime qu'une partie de cette dette est entachée d'illégalité pour avoir été surévaluée lors de la dernière négociation au début des années 2000. C'est la troisième fois en 14 ans que l’Équateur décrète un moratoire sur sa dette.

- 2015: Grèce -

Fin juin et mi-juillet, alors qu'elle est engluée dans la récession et soumise à une austérité stricte depuis l'éclosion de la crise de la dette en 2010, la Grèce fait défaut en n'honorant pas deux remboursements au FMI pour un montant total de 2 milliards d'euros.

Un prêt d'urgence des Européens permet à Athènes de pouvoir à nouveau prétendre à l'aide financière du FMI.

En août, un accord entre la Grèce, dont la dette frôle les 180% du PIB, et ses créanciers sur un troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros sur trois ans éloigne finalement le risque d'un défaut de paiement qui aurait menacé la cohésion de la zone euro.

- 2017 et 2018: Venezuela -

Les 14 et 15 novembre 2017, le Venezuela est déclaré en défaut partiel sur le remboursement de sa dette par les agences de notation SP Global Ratings et Fitch.

Cette annonce ravive les inquiétudes sur les capacités de Caracas à continuer de rembourser sa dette extérieure d'environ 150 milliards de dollars, alors que le pays est mis en difficultés par la chute des cours du pétrole et les sanctions américaines, et que sa population souffre de graves pénuries d'aliments et de médicaments.

Son allié russe lui accorde une restructuration d'un crédit de 3,15 milliards de dollars.

Le 2 janvier 2018, le Venezuela est de nouveau déclaré en défaut de paiement sur le remboursement de bons de dette souveraine.

- 2020: Liban -

Le 7 mars 2020, le Liban englué dans une sévère crise économique qui s'est exacerbée avec le déclenchement en octobre d'une contestation populaire contre le pouvoir accusé de corruption, annonce être pour la première fois de son histoire en défaut de paiement.