Des dizaines de milliers de policiers déployés en Inde face aux agriculteurs

Des dizaines de milliers de policiers ont été déployés samedi dans toute l'Inde face aux nouvelles manifestations prévues par les agriculteurs contre les réformes agricoles du gouvernement.

Dix stations de métro ont été fermées dans le centre de New Delhi - où un rassemblement de tracteurs avait dégénéré en heurts violents le mois dernier - et des milliers de policiers ont installé des barricades et des barrages routiers aux principaux carrefours.

Des syndicats d'agriculteurs avaient appelé à la mise en place samedi de barrages dans tout le pays.

Avec leurs partisans, ils ont occupé des dizaines de routes et de postes de péage pendant trois heures dans plusieurs États, sans qu'aucun trouble ne soit signalé.

Un important déploiement de police a été ordonné dans l'État agricole clé de l'Uttar Pradesh, un bastion traditionnel pro-gouvernemental. Les agriculteurs y ont suspendu leur action pour éviter une confrontation.

Depuis novembre, des dizaines de milliers d'agriculteurs campent dans la périphérie de Delhi, réclamant l'abrogation des réformes qui visent à libéraliser le marché des produits agricoles, dont ils affirment qu'elles vont faire tomber le secteur agricole du pays aux mains de grands conglomérats.

Alors que les autorités ont augmenté la pression sur ces camps de manifestants -coupant l'approvisionnement en eau et en internet-, les agriculteurs ont juré de poursuivre leur mouvement pendant des mois.

Rakesh Tikait, l'une de leurs principales figures, a déclaré samedi que les manifestations se poursuivraient jusqu'au 2 octobre, date du premier anniversaire du lancement de leur campagne, à moins que le gouvernement n'abroge les nouvelles lois.

Il a souligné auprès du journal Indian Express que des milliers d'autres agriculteurs voulaient venir à Delhi pour se joindre aux manifestations et que les clôtures en fil barbelé installées autour des camps ne les en dissuaderaient pas. "Ils peuvent jeter des clous sur le sol; nous les couvrirons de terre et nous ferons pousser des fleurs. Nous n'avons pas peur des barricades ou du déploiement sécuritaire", a-t-il dit. "Nous ne pensons pas que la police va fermer la zone. S'ils le font, il y a des manifestants ici qui peuvent faire tomber toutes les barricades", a-t-il ajouté.

En dehors de Delhi et de l'Uttar Pradesh, d'importants déploiements de police ont été ordonnés dans les principaux États agricoles de l'Haryana et du Punjab. "Il y a un déploiement de force adéquat dans les endroits sensibles" autour de Delhi, a déclaré à l'AFP Atul Srivastava, porte-parole de la police de l'Uttar Pradesh. "Nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de problème de troubles à l'ordre public".