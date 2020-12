Des voeux sans cotillons pour Macron

Emmanuel Macron va présenter aux Français à 20h00 ses voeux et sa vision pour 2021, après une année chamboulée par l'épidémie, avec pour impératif immédiat l'accélération de la campagne de vaccination.

Dans une décision surprise annoncée peu avant les voeux présidentiels, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le vaccin pourra être administré dès lundi aux soignants de plus de 50 ans, alors que cette campagne ne devait commencer qu'à la fin du mois de janvier pour ces derniers.

Cette décision d'accélérer répond visiblement aux critiques contre la lenteur de la campagne en France, où seules une centaine de personnes ont reçu l'injection du vaccin de Pfizer, le premier disponible. Emmanuel Macron et son gouvernement souffrent de la comparaison avec ses voisins, en tête l'Allemagne qui en quelques jours a vacciné 78.000 personnes.

La course à la vaccination prend toute son acuité face à l'apparition de variants du virus qui semblent plus contagieux, repérés d'abord en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, mais qui désormais circulent tous deux également en France.

Un premier cas du variant du virus identifié en Afrique du Sud a été détecté en France jeudi, quelques jours après le premier cas confirmé du variant britannique.

Décidé à éviter de parler du virus "matin, midi et soir", le chef de l'Etat, à peine remis de la maladie, devrait à la fois dresser le bilan d'une année 2020 jugée négative par 82% des Français et "donner des perspectives sur la suite" avec un message d'unité.

Dans un décor plus sobre que les années précédentes, selon la presse, il devrait promettre pour 2021 des "résultats" et "des actions concrètes", ainsi qu'une poursuite de l'agenda des réformes", promet l'Elysée

Le président entend reprendre la main après une année 2020 balayée par "une pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent". Et qui s'est terminée par le décès au Mali lundi de trois militaires français.

Le Premier ministre Jean Castex, arrivé dans l'après-midi sur une base de l'armée française à Ndjamena, leur rendra hommage juste après les vœux du chef de l'État.

- "Contraintes" -

La crise sanitaire reste la priorité du président dont ce sera jeudi la neuvième allocution télévisée cette année.

Mais "il semble assez peu probable qu'on puisse alléger un grand nombre de contraintes", selon M. Attal, sceptique sur le fait que les lieux culturels puissent rouvrir le 7 janvier.

En outre, le couvre-feu, suspendu le 24 décembre mais en vigueur pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, devrait être avancé à 18H00 à partir de samedi dans les régions les plus touchées.

Après les brassages de population des vacances de Noël, le Conseil scientifique juge en effet "probable" une "reprise incontrôlée de l'épidémie".

Pour marquer cette année, la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier rendra hommage aux personnes, connues ou anonymes, mobilisées contre le Covid-19.

- "Cocotier" -

Alors que le virus aura tué en 2020 plus de 60.000 personnes en France, l'exécutif mise sur le déploiement des vaccins pour en venir à bout. C'est "l'espoir" pour 2021, selon la maire socialiste de Paris et potentielle candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo.

Mais soignants et responsables politiques de tous bords critiquent la lenteur de la campagne de la vaccination, "assumée" par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui veut prendre le temps de la "pédagogie" face à une forte défiance envers les vaccins.

Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne à Bobigny, voudrait que le Président "secoue un peu le cocotier parce qu’on a une lenteur administrative, un retard à l'allumage qui est inacceptable et qu'on paie cash en termes de morts tous les jours".

Si l'incertitude demeure sur la réouverture des restaurants et bars le 20 janvier, M. Macron devrait également insister sur la "reconstruction économique" du pays.

Il pourrait aussi évoquer les autres dossiers de son quinquennat éclipsés par la crise. A commencer par son projet de loi contre le séparatisme islamiste, prévu février au parlement mais aussi des réformes concrètes, comme l'avance des pensions alimentaires par la Caf, qui pourrait être le thème d'un déplacement dès mardi en Touraine.

Les voeux d'Emmanuel Macron seront aussi l'occasion de "messages" en vue de la présidentielle de 2022, alors que son "image de réformateur audacieux" de 2017 s'est "progressivement diluée", selon Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof.

