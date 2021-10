Devenus payants, les tests Covid passent "sous la barre des 3 millions"

Moins de 3 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, une baisse "liée à la fin de la gratuité des tests de dépistage", selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

Entre le 11 et le 17 octobre, 2,97 millions de tests ont été réalisés contre 3,2 millions la semaine précédente, soit une diminution de 244.800 tests.

Selon le service statistique du ministère (Drees), cette baisse est "concentrée sur la fin de semaine" c'est à dire une fois que la fin de la gratuité des tests est devenue effective, le vendredi 15.

Depuis cette date, les tests ne sont plus remboursés pour les gens qui ne sont pas complètement vaccinés, sauf exception (prescription médicale, cas contact, test positif récent, contre-indication au vaccin).

La baisse apparaît "plus marquée pour les tests antigéniques que pour les RT-PCR" et concerne "plus particulièrement les jeunes adultes", selon la Drees.