Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous G.W. Bush, est mort

Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous George W. Bush, homme des guerres d'Afghanistan et d'Irak, est décédé à 88 ans dans l'Etat du Nouveau-Mexique, a annoncé mercredi sa famille.

Ancien pilote de l'aéronavale, Donald Rumsfeld avait conduit la guerre en Afghanistan à l'automne 2001, après les attentats du 11-Septembre, et avait été l'architecte de l'invasion de l'Irak en 2003.

"Il restera peut-être dans l'Histoire pour ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public" mais "ceux qui le connaissaient le mieux" se souviendront "de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis et de l'intégrité qu'il a apportée à une vie dédiée à son pays", ont déclaré ses proches dans un communiqué.

Le rapide renversement du régime des talibans en Afghanistan lui avait donné une forte stature au sein de l'administration Bush, mais sa réputation avait été ternie par l'enlisement de l'armée américaine en Irak, et par la révélation du scandale d'Abou Ghraib en avril 2004.

Des photos de prisonniers irakiens torturés et humiliés par des militaires américains dans la prison d'Abou Ghraib avait provoqué une indignation mondiale.

Donald Rumsfeld a dirigé le Pentagone de 1975 à 1977, puis de 2001 à 2006. La première fois, il était le plus jeune ministre de la Défense, et à son retour en 2001, il était devenu le plus âgé à diriger le Pentagone.

"Ces six ans, cela représente un certain temps. Cela me rappelle la déclaration de Winston Churchill: +j'ai profité grandement des critiques et à aucun moment je n'en ai manqué+", avait-il déclaré en 2006.

Champion de lutte, il fut jeune représentant au Congrès, puis ambassadeur américain à l'Otan (1973-1974), avant d'être secrétaire général de la Maison Blanche sous Gerald Ford (1974-75), secrétaire à la Défense (1975-77) et candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle de 1988.