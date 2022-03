Droits des femmes: des dizaines de milliers de manifestants participent à la "déferlante pour l'égalité"

Une "déferlante pour l'égalité" contre les violences sexistes: des dizaines de milliers de manifestants ont défilé mardi à Paris et dans des grandes villes de France à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

A Paris, 35.000 manifestants ont défilé selon les organisateurs entre la gare du Nord et l'hôpital Tenon pour "exiger des moyens contre les violences sexistes" et une lutte accrue contre les inégalités.

Les revendications sont teintées de critiques envers la politique du gouvernement: aux yeux des militantes, le quinquennat d'Emmanuel Macron représente "cinq ans de perdus" dans la lutte contre les inégalités de genre.

- Drapeaux ukrainiens -

Des candidats de gauche à la présidentielle, dont l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo, étaient dans la manifestation parisienne.

"On mettra 1 milliard d'euros pour sortir de l'impunité dans les violences sexuelles et sexistes", a dit à l'AFP M. Jadot, une mesure partagée dans les programmes socialiste, communiste et insoumis.

Des manifestants ont également battu le pavé dans de nombreuses autres villes.

A Toulouse, 3.500 personnes, selon la préfecture, sont allées jusqu'au palais de justice, brandissant des pancartes "Charge mentale égale" ou "Terreurs féministes".

Nadia Ilias, étudiante de 23 ans, a raté une journée de cours pour "reprendre possession de l'espace public". "L'Etat ne nous protège pas", estime-t-elle, agitant sa pancarte disant "Honorons les mortes, protégeons les vivantes".

A Lille, quelques centaines de personnes ont réclamé "une vraie égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes".

Place de la République, à Rennes, on pouvait apercevoir des drapeaux ukrainiens parmi les quelques centaines de manifestants munis de pancartes proclamant "On ne naît pas femme mais on en meurt."

"Si on s'arrête, le monde s'arrête", "hommes, féministes, rejoignez-vous": à Bordeaux, 600 personnes se sont mobilisées.

"La société patriarcale est toujours là, à réprimer les femmes. On essaie d'éduquer les étudiants mais le chemin est encore long", ont déploré Capucine et Eloïse, 20 ans, étudiantes à Sciences Po Bordeaux.

- Campagne avec Mbappé -

Dans toute la France, les manifestants ont condamné les violences exercées dans les études supérieures. "Nous connaissons des étudiantes qui doivent changer d'université car elles protègent les enseignants agresseurs", a dénoncé une membre du collectif #NousToutes au micro de la mobilisation parisienne.

"Je suis enseignante. Même dans l'éducation nationale, il y a des inégalités, des violences sexuelles, du sexisme", dit à l'AFP Gabrielle Bonicel, représentante de la FSU dans le Nord présente dans le cortège lillois. "On fête aujourd'hui les 50 ans de la première loi Egalité professionnelle et on constate toujours un écart entre les salaires des femmes et des hommes".

En moyenne, les femmes gagnent en effet 22,3% de moins que les hommes dans le secteur privé (hors agriculture), selon l'Urssaf. Un tiers de cet écart s'explique par leur temps de travail global inférieur, du fait du temps partiel ou des contrats courts: les femmes représentent 57,4% des CDD courts, mais 42,5% des embauches en CDI.

Autant d'inégalités constatées chez les travailleuses dites essentielles, aux conditions de travail mises en avant lors de la pandémie de Covid-19.

"Elles sont trop ignorées, voire invisibilisées. Elles exercent des métiers qui nous sont indispensables, mais elles sont la plupart du temps bloquées au Smic", a déclaré Laurent Berger (CFDT) devant le Panthéon, à Paris, lors d'un rassemblement qui a réuni plus d'un millier de personnes.

Les militantes ont dénoncé le "bilan macabre" du quinquennat Macron dans la prise en charge des victimes de violences. A l'appel du collectif #NousToutes, les manifestantes ont organisé un "die-in" aux portes du cimetière du Père-Lachaise. Pour commémorer les 622 victimes de femmes tuées par leur conjoint depuis 2017, 622 jeunes femmes avec des pancartes au nom de victimes se sont couchées.

Le gouvernement a dévoilé mardi une campagne de communication qui vise à "interpeller" les hommes sur leur "rôle dans l'éducation et la transmission de modèles de respect, de non-violence et d'égalité".

Seize hommes célèbres, dont le footballeur Kylian Mbappé, le nageur Théo Curin ou le chanteur Amir, y lisent une "lettre ouverte aux garçons nés le 8 mars 2022" : "Nous ne laisserons rien passer, aucun geste déplacé, aucune remarque sexiste (...). Cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité".

Au travail ou à la maison, le sexisme reste ancré dans le quotidien des Français malgré leur volonté croissante de le combattre, a relevé lundi dans un rapport le Haut conseil à l'égalité femmes-hommes.

bur-ab-cac-qbo/bfa/tes