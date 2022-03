Elizabeth II reçoit Justin Trudeau, premier engagement en face-à-face depuis son Covid

La reine Elizabeth II a reçu lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau au château de Windsor, premier engagement officiel en face-à-face depuis que la souveraine a été infectée par le Covid-19.

Le dirigeant canadien, en visite au Royaume-Uni pour discuter de la guerre en Ukraine avec le Premier ministre Boris Johnson, a pris dans ses mains la main non gantée de la souveraine et ils se sont entretenus, tout sourires.

Derrière eux, sur un bureau, était posé un bouquet de fleurs jaunes et bleues, les couleurs du drapeau de l'Ukraine, ce qui a été perçu comme un subtil signe de soutien au pays envahi par la Russie.

La semaine dernière, la reine avait fait un "généreux don", au montant non précisé à une coalition d'associations humanitaires, pour aider les réfugiés fuyant l'Ukraine après l'invasion du pays par la Russie.

Elizabeth II est la reine du Royaume-Uni mais aussi du Canada, où elle s'est rendue plus de vingt fois. Justin Trudeau l'a rencontrée plusieurs fois alors qu'il était enfant, par l'intermédiaire de son père, Pierre Trudeau l'un des chefs du gouvernement canadien ayant servi le plus longtemps.

"J'ai le privilège de connaître sa Majesté depuis environ 45 ans maintenant. Et je peux vous assurer que lors de ma conversation avec elle ce matin, elle était plus perspicace que jamais et très intéressée par ce qui se passe" a souligné le dirigeant canadien lors d'une conférence de presse avec Boris Johnson.

Il a ajouté avoir un peu parlé avec la souveraine "des situations auxquelles nous sommes confrontés, s'appuyant sur sa longue expérience, elle qui a vu tellement de choses au cours des dernières décennies".

Elizabeth II, qui aura 96 ans le mois prochain, avait été testée positive au coronavirus le 20 février.

Après avoir annulé des engagements il y a deux semaines, la reine a tenu la semaine dernière plusieurs audiences avec des diplomates par visioconférence depuis le château de Windsor, où elle réside depuis la pandémie.

Depuis une nuit passée à l'hôpital en octobre pour des examens dont la nature n'a jamais été précisée, les apparitions de la souveraine, plus frêle que par le passé, sont devenues rares.

Mais le palais a annoncé récemment une reprise de ses activités publiques, avec notamment une cérémonie le 29 mars à l'abbaye de Westminster à la mémoire du prince Philip, son époux décédé l'an dernier.

Elizabeth II a passé le 6 février le cap des 70 ans de règne, et quatre jours de festivités sont prévus en juin au Royaume-Uni pour célébrer ce jubilé de platine.