Emmanuel Macron est arrivé au Fort de Brégançon

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est installé au Fort de Brégançon, la résidence d’été des présidents de la République dans le Var, a confirmé vendredi l'Elysée, pour une pause estivale présentée comme "studieuse".

M. Macron est revenu jeudi d'un long périple au Japon puis en Polynésie française. L'année dernière, ses vacances dans le Sud-Est de la France avaient été perturbées par la terrible explosion dans le port de Beyrouth qui avait fait plus de 200 morts le 4 août, et sa visite sur les lieux deux jours plus tard.

Un an après jour pour jour, il organisera depuis le Fort de Brégançon une visioconférence, avec l'appui des Nations unies, pour tenter de répondre aux besoins des Libanais dont le pays est englué depuis des mois dans une crise économique et politique.

Outre les incertitudes de l'actualité, le chef de l'Etat, comme le gouvernement, suivra aussi l'évolution de la crise du Covid-19, qui fera l'objet d'un ou deux Conseils de défense en visioconférence, dont le premier est annoncé le 11 août.

Et si le programme d'Emmanuel Macron n'a pas été dévoilé, ni la durée précise de son séjour dans le Var, il pourrait également participer comme chaque année à la cérémonie de commémoration du Débarquement en Provence à la mi-août à Bormes-les-Mimosas, où il s'était offert les années précédentes un bain de foule avec les habitants, en compagnie de son épouse.

Le Fort de Brégançon, perché sur une presqu'île à l'abri des regards, est aussi devenu pour Emmanuel Macron une arme diplomatique, le chef de l'Etat ayant pris l'habitude d'y recevoir chaque été des dirigeants étrangers dont l'année dernière la chancelière allemande Angela Merkel, ou les années précédentes le président russe Vladimir Poutine ou Theresa May, alors Première ministre britannique.