Empoisonnement de Skripal: un troisième agent russe inculpé au Royaume-Uni

Un troisième agent des services de renseignement russes a été inculpé au Royaume-Uni dans l'enquête sur l'empoisonnement en 2018 de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, une affaire qui a envenimé les relations entre Londres et Moscou.

Sergueï Fedotov, pseudonyme utilisé par le Russe Denis Sergueïev, a notamment été inculpé de complot pour assassiner Sergueï Skripal et de tentative de meurtre sur M. Skripal, sa fille Ioulia et le policier Nick Bailey qui avait été contaminé en intervenant sur les lieux, a annoncé la police mardi.

Le 4 mars 2018, Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury et hospitalisés dans un état grave. Ils vivent désormais cachés sous protection mais leur empoisonnement a fait une victime collatérale: Dawn Sturgess, 44 ans, décédée après s'être aspergée de ce qu'elle pensait être un parfum et qui était en fait du Novitchok, contenu dans un flacon ramassé par son compagnon.

Londres accuse Moscou d'être derrière cet empoisonnement et a précédemment lancé un mandat d'arrêt européen contre deux Russes, Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov - pseudonymes d'Alexandre Michkine et Anatoli Tchepiga -, soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque et présentés comme des membres du renseignement militaire (GRU).

Sergueï Fedotov est le troisième homme identifié par la police britannique. Tous trois font l'objet de mandats d'arrêt.

Les autorités judiciaires ont précisé qu'il n'y aurait pas de demande d'extradition de M. Fedotov, la Russie n'extradant pas ses ressortissants. La diplomatie britannique soulèvera néanmoins cette question avec l'ambassadeur russe, a déclaré le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson.

"Si l'une de ces personnes devait voyager hors de Russie, nous travaillerons avec nos partenaires internationaux et prendrons toutes les mesures possibles pour les arrêter et les extrader pour qu'elles soient traduites en justice", a déclaré la ministre de l'Intérieur Priti Patel au Parlement. "Nous continuerons à prendre des mesures fortes pour contrer la menace posée par l'État russe", a-t-elle ajouté.

A Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a de nouveau démenti toute implication russe.

"Nous condamnons fermement toutes les tentatives de Londres de rendre Moscou responsable de ce qui s'est passé à Salisbury et insistons sur une enquête professionnelle, objective et impartiale sur l'incident", a-t-elle indiqué aux journalistes.

- Pseudonyme -

Selon la police britannique, Sergueï Fedotov est arrivé au Royaume-Uni vers 11h00 le 2 mars 2018 sur un vol Moscou-Londres, soit environ quatre heures avant l'arrivée de MM. Petrov et Bochirov de Moscou à Londres.

Les enquêteurs pensent que les trois hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le centre de Londres, avant que M. Fedotov ne quitte le Royaume-Uni le 4 mars 2018 sur un vol à destination de Moscou.

Des tests ont été effectués dans la chambre d'hôtel où il a logé, mais aucune trace de Novitchok n'a été identifiée, selon la police.

Les enquêteurs ont également déterminé que MM. Petrov, Bochirov et Fedotov ont déjà travaillé ensemble, pour le GRU, dans le cadre d'opérations menées en dehors de la Russie. Ils pensent que Fedotov utilisait un pseudonyme lors de sa visite au Royaume-Uni et l'homme a été identifié comme étant Denis Sergueïev.

Denis Sergueïev avait déjà été identifié par le site web d'investigation Bellingcat, en juin 2019, comme un major-général du GRU ayant dirigé l'opération visant Sergueï Skripal.

Selon Bellingcat, M. Sergueïev a aussi été impliqué dans la tentative d'empoisonnement d'un entrepreneur bulgare en 2015 en Bulgarie. La justice bulgare avait annoncé en janvier 2020 avoir émis un mandat d'arrêt européen contre trois ressortissants russes inculpés dans cette affaire, sans préciser leurs noms.

Au Royaume-Uni, l'empoisonnement de Sergueï Skripal a provoqué une crise diplomatique avec la Russie et des expulsions réciproques de diplomates sans précédent depuis la fin de la Guerre froide.

"Seul l'État russe avait les moyens techniques, l'expérience et le mobile pour mener à bien cette attaque", a déclaré mardi le porte-parole de Boris Johnson.

Deux ans et demi plus tard, les relations sont toujours au plus bas entre les deux pays et Londres considère la Russie comme une menace majeure pour le Royaume-Uni.

En mars, l'ambassadeur russe à Londres avait déclaré que les relations politiques entre Londres et Moscou étaient "pratiquement mortes".

Celles-ci avaient déjà été mises à mal par l'empoisonnement puis le décès en 2006 de l'ex-agent du KGB puis du FSB Alexandre Litvinenko, réfugié au Royaume-Uni. La Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH) a estimé mardi que la Russie était "responsable" de son assassinat, un jugement jugé "infondé" par Moscou.